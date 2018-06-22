Футболист сборной Перу Фарфан покинул тренировку команды на машине скорой помощи

Тренровка прошла в подмосковных Химках, где команда базируется во время чемпионата мира

ХИМКИ /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан был отправлен в больницу после столкновения на субботней тренировке команды. Об этом сообщает издание Depor.

Тренровка прошла в подмосковных Химках, где команда базируется во время чемпионата мира. Фарфан столкнулся с игроком молодежной сборной Перу Джереми Агирре. Нападающий упал и потерял сознание, после чего был отправлен в больницу для медицинского обследования. Футболист избежал тяжелого повреждения, но ближайшее время проведет в больнице, участие Фарфана в матче против сборной Австралии, который пройдет в Сочи 26 июня, остается под вопросом.

В минувшем сезоне Фарфан в составе московского "Локомотива" провел 32 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач, став чемпионом России. Сборная Перу проиграла две стартовые встречи на чемпионате мира по футболу и лишилась шансов выйти в плей-офф.