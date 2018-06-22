Сборная Японии гордится своими болельщиками, которые убирают за собой мусор на ЧМ-2018

Во вторник сборная Японии победила команду Колумбии со счетом 2:1, матч прошел в Саранске, после игры японцы проходили по своим секторам и собирали в мешки весь оставшийся мусор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Японии гордятся своими болельщиками, которые убирают за собой мусор на стадионе после проведения матчей чемпионата мира по футболу в России. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал защитник сборной Японии Майя Йосида.

Во вторник сборная Японии победила команду Колумбии со счетом 2:1, матч прошел в Саранске. После игры японцы проходили по своим секторам и собирали в мешки весь оставшийся мусор.

"Что касается болельщиков, нас это тоже поразило, что они убирают за собой, - сказал Йосида. - Болельщики получают очень хорошие оценки и в мире, и в СМИ, нас это поражает по-хорошему, мы очень гордимся болельщиками. Надеюсь, в Японии они будет делать также. У нас поговорка национальная есть - сделай чище там, откуда ушел, поэтому они и убирают за собой".

Следующий матч сборная Японии проведет в Екатеринбурге 24 июня против команды Сенегала.