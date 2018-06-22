Мексиканские болельщики устроили многотысячный карнавал в центре Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Около десяти тысяч мексиканских болельщиков устроили карнавал, пройдя от центра Ростова-на-Дону до стадиона "Ростов Арена", передает корр. ТАСС.
По информации служб, обеспечивающих общественный порядок, в карнавале приняли участие около 10 тысяч гостей из Мексики. Всего, по данным властей региона, в Ростов на матч приехали около 17 тысяч мексиканских фанатов.
"Мы провели карнавал перед матчем с Южной Кореей, собрались все болельщики вместе - здесь около 10 тысяч. Таким образом мы отмечаем будущую победу нашей сборной, в чем и не сомневаемся. Я надеюсь, счет будет 2:0. Погода хорошая, как раз для мексиканцев, будет комфортно им играть", - рассказал корр. ТАСС болельщик из Мехико по имени Серхио.
Мексиканский карнавал в Ростове - болельщики идут по Ворошиловскому мосту к стадиону "Ростов-Арена" на матч своей сборной с Южной Кореей pic.twitter.com/WxYyltnKPn— Гулия (@kerlinguliya) 23 июня 2018 г.
На протяжении всего пути мексиканцы пели футбольные гимны и скандировали кричалки, а также играли на барабанах. Практически каждый был одет в футболку в цветах сборной своей страны, у многих на головах были сомбреро. Прохожие с воодушевлением подпевали и не менее вдохновенно фотографировались.
В Ростове-на-Дону в рамках ЧМ-2018 сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа, а 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча: на групповом этапе сыграют команды Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.
Таня из Мехико на карнавале болельщиков в Ростове pic.twitter.com/QxyPanvgJd— Гулия (@kerlinguliya) 23 июня 2018 г.