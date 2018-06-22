Мексиканские болельщики устроили многотысячный карнавал в центре Ростова

По информации служб, обеспечивающих общественный порядок, в карнавале приняли участие около 10 тысяч гостей из Мексики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Около десяти тысяч мексиканских болельщиков устроили карнавал, пройдя от центра Ростова-на-Дону до стадиона "Ростов Арена", передает корр. ТАСС.

По информации служб, обеспечивающих общественный порядок, в карнавале приняли участие около 10 тысяч гостей из Мексики. Всего, по данным властей региона, в Ростов на матч приехали около 17 тысяч мексиканских фанатов.

"Мы провели карнавал перед матчем с Южной Кореей, собрались все болельщики вместе - здесь около 10 тысяч. Таким образом мы отмечаем будущую победу нашей сборной, в чем и не сомневаемся. Я надеюсь, счет будет 2:0. Погода хорошая, как раз для мексиканцев, будет комфортно им играть", - рассказал корр. ТАСС болельщик из Мехико по имени Серхио.