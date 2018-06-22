Тренер: сборная Японии планирует играть в матче ЧМ с сенегальцами осторожно

Матч состоится 24 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Япония по футболу планируют осторожно играть с командой Сенегала в матче группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщил главный тренер сборной Японии Акира Нисино на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Матч состоится 24 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена". Японцы начали чемпионат мира с победы над командой Колумбии со счетом 2:1. Сенегальцы с аналогичным счетом одержали победу над поляками.

"У нас есть определенные представления об африканских командах: они лучше физически подготовлены, скоростные. Что касается команды Сенегала, то они высшей степени дисциплинированы. Мы будем играть осторожно. Сенегальцы очень сильные в нападении, поэтому надо вырабатывать тактику и стратегию по их блокировке", - сказал Нисино.

Тренер также рассказал, что сборная Японии выйдет на матч с сенегальцами тем же составом, что и на игру с колумбийцами.

Нисино добавил, что вторая игра на чемпионате мира - самая важная для японцев. "Третий матч будет спокойным, но сейчас нам нужны очки. Поэтому в матче против сенегальцев придется идти на риск, чтобы победить. Для этого нам нужно будет атаковать", - сказал Нисино.

По его словам, японцам нужны контрмеры против высоких игроков сборной Сенегала. "Надо бороться за мяч, а отнимая мяч, надо преодолевать эти особенности сенегальцев. Если у нас будет много физического контакта, то, наверное, у Сенегала будет преимущество, они физически сильнее. По этой причине нам надо будет быстро пасовать", - уточнил тренер сборной Японии.

По словам тренера, сборная не боится сенегальцев. "У них есть супер-звезды, как команда мы должны понимать, что они представляют определенную угрозу. Вместо того, чтобы пугаться, мы с нетерпением ждем игры, я хочу вам показать, как мы будет обыгрывать Сенегал", - заключил Нисино.