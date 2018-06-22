Тренер: сборная Панамы не изменит стартовый состав в матче ЧМ с англичанами

Встреча состоится 24 июня в Нижнем Новгороде

"Стартовый состав будет таким же, как в прошлом матче [с командой Бельгии]. Завтра будет очень жесткий матч. Мы смотрели видеозаписи выступлений сборной Англии, они тактически хорошо готовы, в короткий пас нормально играют, у них широкая скамейка запасных. Если мы отвлечемся хоть на секунду, то потеряем игру, нужно будет постоянно быть сконцентрированными", - сказал тренер.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Стартовый состав сборной Панамы не изменится во втором матче группового турнира чемпионата мира по футболу с командой Англии. Об этом сообщил журналистам в субботу главный тренер панамской команды Эрнан Гомес.

Специалист считает, что опытные игроки, которые выйдут на поле, являются самым главным "оружием" сборной Панамы. Он рассчитывает, что его команде помогут "индивидуальные качества игроков". "Я заостряю внимание на том, чтобы игроки были подготовлены, чтобы у них был свой стиль. Они делают все, что в их силах", - добавил Гомес.

Полузащитник сборной Панамы Эдгар Барсенас считает, что его команда морально и физически готова к матчу с англичанами. "Полагаю, в воскресенье мы проведем хорошую игру, будем фокусироваться на советах тренера и реагировать на действия соперников. Нам нужно хорошо поработать, чтобы вернуться домой с высоко поднятыми головами", - сказал он.

Команда Панамы впервые в истории принимает участие в чемпионате мира. В матче первого тура в группе G в Сочи панамцы уступили сборной Бельгии со счетом 0:3. В следующих играх группового этапа команда сыграет с англичанами 24 июня в Нижнем Новгороде и с тунисцами 28 июня в Саранске.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.