Перейра: сборная Уругвая покажет более динамичный футбол в матче ЧМ с россиянами

БОР /Нижегородская область/, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Уругвая постараются показать более быстрый футбол в матче с командой России, нежели в предыдущих играх группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал защитник уругвайской команды Максимильяно Перейра.
Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре. Перейра пока не провел ни одной минуты на нынешнем чемпионате мира.
"Для меня неважно, выхожу ли я на поле или наблюдаю за игрой со скамейки, решение остается за тренером. Мне важно хорошо готовиться. В матчах нам не хватает интенсивности, уверен, что в игре с Россией мы увеличим этот показатель. Мы не выбираем соперника, просто хотим сыграть в свою игру", - отметил Перейра.
"Конечно, более опытные игроки хотят передать свой опыт молодым футболистам сборной. Против России будет достаточно динамичная игра, потому что у них достаточно сильная команда в плане "физики". Они играют очень быстро, у них большие нападающие, которые быстро бегут вперед и опасны в контратаках", - заключил защитник сборной Уругвая.
После побед над командами Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая также обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Подопечные Станислава Черчесова опережают уругвайцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.
Чемпионат мира завершится 15 июля.