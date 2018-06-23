Перейра: сборная Уругвая покажет более динамичный футбол в матче ЧМ с россиянами

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре

БОР /Нижегородская область/, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Уругвая постараются показать более быстрый футбол в матче с командой России, нежели в предыдущих играх группового этапа чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал защитник уругвайской команды Максимильяно Перейра.

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре. Перейра пока не провел ни одной минуты на нынешнем чемпионате мира.

"Для меня неважно, выхожу ли я на поле или наблюдаю за игрой со скамейки, решение остается за тренером. Мне важно хорошо готовиться. В матчах нам не хватает интенсивности, уверен, что в игре с Россией мы увеличим этот показатель. Мы не выбираем соперника, просто хотим сыграть в свою игру", - отметил Перейра.