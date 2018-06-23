Новак подарит плюшевые талисманы чемпионата мира по футболу всем министрам ОПЕК+

Глава Минэнерго отметил, что хочет поделиться "духом дружбы народов, мира и радости, которые сегодня в полной мере воплощаются на проходящем в России" ЧМ

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует подарить плюшевый талисман проходящего в России чемпионата мира по футболу - волка Забиваку - всем министрам ОПЕК+. Об этом Новак сообщил перед началом встречи министров стран-участниц соглашения по ограничению добычи нефти.

"Позвольте вручить сувениры с чемпионата мира. Хотел бы, пользуясь случаем, вручить его господину Мухаммеду бен Салеху [министр энергетики и промышленности Катара] и генеральному секретарю [ОПЕК] господину [Мухаммеду] Баркиндо. Всем министрам мы раздадим [талисманы] в ходе встречи", - сказал Новак.

"Хочу поделиться с вами духом дружбы народов, мира и радости, которые сегодня в полной мере воплощаются на проходящем в России чемпионате мира по футболу", - добавил он.

Российский министр сам играет в футбол и выступает за ряд команд на любительских чемпионатах, в том числе за сборную Минэнерго.