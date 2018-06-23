Защитник сборной Исландии Сигурдссон должен восстановиться к матчу ЧМ с хорватами

Исландец получил удар коленом в голову в матче с командой Нигерии в субботу

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Защитник сборной Исландии и "Ростова" Рагнар Сигурдссон должен восстановиться к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Хорватии. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе исландской команды Омар Смарасон.

Сигурдссон получил удар коленом в голову от нигерийского нападающего Ахмеда Мусы в матче группового турнира в субботу. После оказания помощи защитник с перебинтованной головой ненадолго продолжил матч, однако впоследствии был заменен.

"Рагнар провел сегодня утром легкую тренировку. Он должен восстановиться к следующему матчу", - сказал Смарасон.

Сборная Исландии имеет в своем активе одно очко в двух матчах чемпионата мира. В заключительном матче группового турнира исландцы сыграют против команды Хорватии 26 июня в Ростове-на-Дону.