Болельщики из Африки и арабских стран поддержат сборную Туниса в матче ЧМ с бельгийцами

Встреча состоится на московском стадионе "Спартак" и начнется в 15:00 мск

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Болельщики из Африки и стран Ближнего Востока будут поддерживать сборную Туниса в матче группового этапа чемпионата мира против команды Бельгии. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Спартак" 23 июня. На площади перед стадионом болельщики сборной Туниса устроили фестиваль с танцами и песнями под ритм большого барабана. К ребятам в фесках и в красно-белых футболках с удовольствием присоединялись болельщики с флагами других арабских стран - ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и других. "Мы ездили со сборной Алжира в Бразилию четыре года назад, это была лучшая поездка в нашей жизни. И тогда мы решили, что нужно по возможности посещать все чемпионаты мира. У нас не было сомнений, что нужно ехать в Россию, даже когда наша сборная не попала на турнир. Сегодня болеем за соседей, за Тунис, мы должны быть едины", - поделился с ТАСС болельщик Софьян в бело-зеленой шляпе с полумесяцем.

Поддержат сборную Туниса и египтяне. Их сборная в последнем матче уступила в Санкт-Петербурге команде России и лишилась шансов выйти из группы. "До нашего матча с командой Саудовской Аравии еще пара дней, и нам удалось достать билеты на эту игру. Не получилось выйти из группы у нас, пусть получится у Туниса", - сказал болельщик по имени Айман. Особенно тепло браталась с тунисцами группа болельщиков из четырех человек с флагами ЮАР. "Я прекрасно помню чемпионат мира в ЮАР восемь лет назад, я был на двух матчах в Кейптауне. Рад, что удалось побывать на чемпионате мира в России и вновь все это ощутить. Мне здесь очень нравится", - просто сиял болельщик, назвавший себя Джоном. "По большому счету, мне все равно, кто выиграет сегодня. Чуть больше буду болеть за Тунис, потому что они тоже из Африки, хоть и очень далеко от нашей страны. Для меня главное - это атмосфера праздника", - добавил он. Бельгийцы прославляют картофель-фри Бельгийцев возле стадиона было меньше. Но выглядели они ярче, в основном за счет броских цветов флагов. В основном они были в традиционных костюмах - шапки с рогами и прочая дьявольская атрибутика. Одна из групп бельгийцев попросила сфотографироваться с ними проходящего мимо болельщика в футболке сборной России с фамилией Черышев на спине, которого они очень уважительно приобнимали. Оригинальностью блеснул бельгийский болельщик в костюме картошки-фри. Считается, что это блюдо было придумано именно в Бельгии, чем в стране очень гордятся. Бельгийцы каждый год 17 февраля отмечают день картофеля-фри, а в Брюгге даже есть тематический музей. В нем можно увидеть старинные фритюрницы и узнать новые рецепты приготовления одной из самых популярных закусок в мире.