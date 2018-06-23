Стуани: сборной Уругвая важно иметь в своем составе столь сильного футболиста, как Суарес

Игра чемпионата мира против команды Саудовской Аравии стала для уругвайского нападающего Луиса Суареса 100-й за сборную

БОР /Нижегородская область/, 23 июня. /ТАСС/. Сборной Уругвая по футболу важно, что в ее составе играет столь сильный нападающий, как Луис Суарес. Такое мнение журналистам высказал другой форвард уругвайской команды Кристиан Стуани.

Предыдущая игра чемпионата мира против команды Саудовской Аравии стала 100-й за сборную для уругвайского нападающего Луиса Суареса, который в этом матче забил единственный гол.

"Для нас очень важно иметь такого игрока, как Луис. Он один из лучших нападающих в мире. Конечно, цифра в 100 матчей - это серьезный рубеж. Надеемся, что он будет играть за нашу команду как можно дольше", - сказал Стуани.

"Все рады, что он сумел забить гол в юбилейном матче", - добавил футболист.

После побед над командами Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая также обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Подопечные Станислава Черчесова опережают уругвайцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре. Чемпионат мира завершится 15 июля.