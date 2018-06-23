Уругвайский футболист Стуани отметил высокую скорость российских игроков перед матчем ЧМ

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре

БОР /Нижегородская область/, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу обладает игроками с высокими скоростями. Такое мнение журналистам высказал нападающий уругвайской команды Кристиан Стуани перед матчем группового этапа чемпионата мира со сборной России.

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре.

"Для нас важно выиграть эту встречу, но будет непросто добиться положительного результата. Во всех матчах очень упорная борьба, и большинство команд играет в закрытый футбол. Конечно, мы ставим задачу занять первое место в группе. Нам хочется улучшить свою игру, чтобы к 1/8 финала подойти с большей уверенностью в собственных силах", - сказал Стуани.

"У нас есть хорошая возможность улучшить имидж нашей команды, поэтому нам нужно верить в себя, - продолжил уругвайский футболист. - Сборная России - хорошая команда, которая показывает скоростную игру. У них очень динамичный футбол".

После побед над командами Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая также обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Подопечные Станислава Черчесова опережают уругвайцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

Чемпионат мира завершится 15 июля.