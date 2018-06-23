Алексей Миранчук: сборная России будет отталкиваться от своей игры в матче с уругвайцами

В заключительном матче в группе А россияне сыграют с командой Уругвая, встреча пройдет 25 июня в Самаре

НОВОГОРСК /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России планируют отталкиваться от своей игры в заключительном матче группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая. Об этом журналистам сообщил полузащитник российской команды Алексей Миранчук.

В субботу сборная России провела последнюю тренировку в подмосковном Новогорске перед вылетом в Самару, где проведет заключительный матч группового этапа с уругвайцами.

"В матче с командой Уругвая планируем отталкиваться от своей игры. Первостепенная задача - не пропустить. Соперник обладает хорошей парой защитников, но ведь и они обороняются не только двумя игроками. Будем стараться взломать оборону и атаковать всей командой", - сказал Миранчук.

Сборная России досрочно вышла в 1/8 финала после побед над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В заключительном матче в группе А россияне сыграют с командой Уругвая. Встреча пройдет 25 июня в Самаре. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.