Уроженец Иркутска Зобнин является воспитанником академии в Тольятти

НОВОГОРСК /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин купил билеты воспитанникам Академии футбола имени Юрия Коноплева билеты на матч чемпионата мира, в котором россияне сыграют с командой Уругвая. Об этом он рассказал журналистам.

Уроженец Иркутска Зобнин является воспитанником академии в Тольятти.

"Не получится в трех словах описать, как в Самаре любят футбол. Я много времени провел в Тольятти, вырос в академии имени Коноплева и купил ее воспитанникам билеты на матч с командой Уругвая. Сколько не скажу - пускай останется в секрете", - сказал Зобнин.

Матч Уругвай - Россия пройдет в Самаре 25 июня.