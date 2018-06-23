Лукаку и Азар вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч ЧМ-2018 с командой Туниса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и полузащитник "Челси" Эден Азар включены в стартовый состав сборной Бельгии по футболу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.
Лукаку в матче первого тура группы G против команды Панамы отметился двумя голами и был признан лучшим игроком матча. Азар выйдет на поле с капитанской повязкой.
Полностью состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Янник Карраско, Дрис Мертенс, Тома Мёнье, Дедрик Бойата.
Состав сборной Туниса: Фарку Бен-Мустафа, Сиам Бен- Юссеф, Яссин Мерия, Саифеддин Хауи, Фахреддин Бен-Юссеф, Анис Бадри, Вахби Хазри, Дилан Бронн, Али Маалул, Фертани Сасси, Элье Скири.
Матч Бельгия - Тунис пройдет в субботу в Москве на стадионе "Спартак", начало в 15:00 мск.