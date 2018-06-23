Лукаку и Азар вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч ЧМ-2018 с командой Туниса

Матч Бельгия - Тунис пройдет в субботу в Москве на стадионе "Спартак", начало в 15:00 мск

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и полузащитник "Челси" Эден Азар включены в стартовый состав сборной Бельгии по футболу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Лукаку в матче первого тура группы G против команды Панамы отметился двумя голами и был признан лучшим игроком матча. Азар выйдет на поле с капитанской повязкой.