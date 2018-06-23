Футболист Зобнин рассчитывает на положительный исход в матче с командой Уругвая на ЧМ

В субботу сборная России провела последнюю тренировку в подмосковном Новогорске перед вылетом в Самару, где проведет заключительный матч группового этапа с уругвайцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин рассчитывает на положительный исход матча с командой Уругвая на чемпионате мира. Об этом он сообщил журналистам.

В субботу сборная России провела последнюю тренировку в подмосковном Новогорске перед вылетом в Самару, где проведет заключительный матч группового этапа с уругвайцами.

"На этом турнире много сюрпризов, ведь слабая команда может обыграть сильную и наоборот. Мы не боимся никакого соперника, у нас есть план на игру и мы будем его придерживаться. В матче с командой Уругвая рассчитываю на положительный результат. У них сильный состав, заставляет хорошо думать пара нападающих Кавани и Суарес", - сказал Зобнин.

Также Зобнин прокомментировал похвалу Сергея Игнашевича его связке с полузащитником Юрием Газинским в центре поля. "Всегда приятно слышать похвалу, тем более от Игнашевича, однако бы хотелось сказать, что в обороне играет вся команда и играет компактно. Соперники не забивают в наши ворота не только от того, что мы хорошо играем с Газинским. Что касается, того, что в матче с Египтом гол залетел не от меня, то мне не обидно, моя задача приносить пользу команде, а забивать голы я перед собой задачи не ставлю", - заключил футболист.

Матч Уругвай - Россия пройдет 25 июня и начнется в 17:00 мск.