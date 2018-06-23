Защитник сборной Франции Сидибе предпочел бы встретиться с исландцами в 1/8 финала ЧМ-2018

ИСТРА /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Лучшим соперником для сборной Франции по футболу в 1/8 финала чемпионата мира станет команда Исландии. О состоянии французской команды после выхода в плей-офф турнира в России рассказали на пресс-конференции на базе в Истре защитник Джибриль Сидибе и полузащитник Флориан Товен.
Французы гарантировали себе участие в 1/8 финала, одержав две победы в группе С - над австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0). В плей-офф первым соперником команды Дидье Дешама станет сборная из квартета D, где выступают хорваты (6 очков, гарантировали себе место в 1/8 финала), нигерийцы (3), исландцы (1) и аргентинцы (1).
"Исландцы уже доказали, что являются крепкой командой. Аргентинцы всегда будут сильны, хотя бы потому что там выступает лучший игрок планеты (Лионель Месси - прим. ТАСС). Нигерийцы - африканская команда, а это всегда особенные игры - они очень атлетичные и быстрые. Но если бы пришлось выбирать соперника, предпочел бы исландцев", - признался Сидибе.
Товен отметил, что команда добавила в уверенности после выхода в плей-офф, но подчеркнул, что это лишь часть пути, который команда хочет пройти на турнире. "Мы показали хороший командный дух - перуанцы постоянно навязывали борьбу, и нам нужно было быть стойкими и сконцентрированными. Нам было необходимо добавить в уверенности после матча с австралийцами, и нам это удалось, но никакой опасности расслабленности нет, мы все матчи играем до конца. Да, мы довольны, что квалифицировались, но уже смотрим вперед, мы хотим оставаться ногами на земле и пройти как можно дальше по турниру, а самым лучшим доказательством этого станет победа в следующем матче", - сказал он.
Он также заверил, что 19-летний нападающий Килиан Мбаппе, который отметился победным голом в матче с перуанцами, не обижен на свою замену на 75-й минуте. "Килиан совсем не зол, он забил первый гол и очень доволен. Я сидел с ним рядом в самолете, и, поверьте мне, он в норме. Все команда поддерживает его, старается, все же понимают, что для своего возраста он творит фантастические вещи", - сказал он.
Заключительный матч в группе французы проведут с командой Дании в "Лужниках" 26 июня.