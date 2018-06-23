Защитник сборной Франции Сидибе предпочел бы встретиться с исландцами в 1/8 финала ЧМ-2018

Французы гарантировали себе участие в 1/8 финала, одержав две победы в группе С - над австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0)

ИСТРА /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Лучшим соперником для сборной Франции по футболу в 1/8 финала чемпионата мира станет команда Исландии. О состоянии французской команды после выхода в плей-офф турнира в России рассказали на пресс-конференции на базе в Истре защитник Джибриль Сидибе и полузащитник Флориан Товен. Французы гарантировали себе участие в 1/8 финала, одержав две победы в группе С - над австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0). В плей-офф первым соперником команды Дидье Дешама станет сборная из квартета D, где выступают хорваты (6 очков, гарантировали себе место в 1/8 финала), нигерийцы (3), исландцы (1) и аргентинцы (1). "Исландцы уже доказали, что являются крепкой командой. Аргентинцы всегда будут сильны, хотя бы потому что там выступает лучший игрок планеты (Лионель Месси - прим. ТАСС). Нигерийцы - африканская команда, а это всегда особенные игры - они очень атлетичные и быстрые. Но если бы пришлось выбирать соперника, предпочел бы исландцев", - признался Сидибе.