Мутко: оргкомитет и власти ничего не скрывают и не ретушируют при проведении ЧМ-2018

Чемпионат мира проходит в 11 российских городах России на 12 стадионах и завершится 15 июля

НОВОГОРСК /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу и региональные власти во время подготовки и проведения турнира ничего не скрывают и не ретушируют. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению турнира Виталий Мутко.

Чемпионат мира проходит в 11 российских городах России на 12 стадионах. Практически все арены к турниру были построены с нуля.