Мутко: оргкомитет и власти ничего не скрывают и не ретушируют при проведении ЧМ-2018

НОВОГОРСК /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу и региональные власти во время подготовки и проведения турнира ничего не скрывают и не ретушируют. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению турнира Виталий Мутко.
Чемпионат мира проходит в 11 российских городах России на 12 стадионах. Практически все арены к турниру были построены с нуля.
"Ежедневно мы получаем различные отзывы от команд, участников, футболистов, болельщиков, все приходит в режиме реального времени. Всем нравится как организован чемпионат, никаких сбоев нет, у всех прекрасные тренировочные условия, базы, - сказал Мутко. - Великолепно работают сервисы, логистика, доставка команд в разные города также происходит без каких-либо проблем. Мы очень удовлетворены, и многие о чем-то говорят, но хочу заверить, что мы ничего не ретушируем, мы такие, какие есть".
"Да, конечно, мы, как и в любом доме, где-то прибрались, где-то сделали реконструкцию аэропортов, гостиниц, дорог. Мы открытый и гостеприимный народ, и весь мир это увидел", - добавил Мутко.
Турнир завершится 15 июля.