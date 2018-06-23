Брелоки "Тройка" с футбольным дизайном поступили в продажу в московском метро

На них изображен российский триколор и футбольный мяч, залетающий в ворота

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен запустил в продажу новую партию брелоков с функционалом карты "Тройка" с футбольным дизайном, популярных среди пассажиров. На них изображен российский триколор и футбольный мяч, залетающий в ворота, сообщил в субботу ТАСС первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. По его словам, впервые футбольные брелоки "Тройка" появились в продаже в мае этого года и стали популярны среди пассажиров.

"В период проведения чемпионата мира по футболу по многочисленным обращениям пассажиров мы решили запустить в продажу 2 тыс. брелоков с футбольным дизайном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, брелоки с функцией карты "Тройка" завезли на 11 стоек "Живое общение" и в магазины на станциях метро "Трубная" и "Маяковская. Сегодня инфостойки с витринами функционируют, в частности, на "Пушкинской", "Белорусской" Кольцевой линии, "Сретенском бульваре".

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.