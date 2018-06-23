Мутко: сборная России пока не до конца выполнила задачу на групповом этапе ЧМ-2018

Сборная России досрочно вышла в плей-офф турнира после побед над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1)

НОВОГОРСК /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России пока не до конца выполнили задачу на групповом этапе чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф турнира после побед над командами Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В субботу Мутко побывал на тренировке сборной России на базе в подмосковном Новогорске.

"Ребята всё понимают, порекомендовал им продолжать в том же духе. Задача выполнена не до конца, хотелось бы выйти в плей-офф с первого места в группе. Главное - сохранить ту командность, тот дух, а дальше будем уже замахиваться на что-то большее", - сказал Мутко.

Нынешняя команда с точки зрения физической подготовки сильнее сборной России образца 2008 года, выигравшей бронзу чемпионата Европы, считает Мутко. "Здесь вопросы еще в восстановлении: кто-то восстанавливается быстрее, а кто-то - медленнее. Главное сейчас между играми - это восстановление сил. Поэтому уже отсюда буду вырастать и тактические новеллы в следующих играх", - отметил он.

В заключительном матче в группе А россияне сыграют с командой Уругвая. Встреча пройдет 25 июня в Самаре. В случае ничьи или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.