Футболист Сидибе расстроен потерей места в основном составе сборной Франции

Сидибе был основным правым защитником сборной в отборочном турнире, приняв участие во всех 10 матчах

Сидибе был основным правым защитником сборной в отборочном турнире, приняв участие во всех 10 матчах. Из пяти товарищеских игр в текущем году защитник "Монако" начал в основе три, в том числе две непосредственно перед турниром. В двух других на позиции правого защитника вышел Бенжамен Павар. Первые два матча французов на чемпионате мира справа отыграл Павар.

ИСТРА /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Франции Джибриль Сидибе расстроен потерей места в основном составе команды, но сейчас чувствует себя готовым к играм чемпионата мира на 100 процентов. Об этом он рассказал на пресс-конференции на базе команды в Истре.

Несколько дней после прилета в Россию Сидибе тренировался по индивидуальной программе.

"Я не боюсь вернуться домой, - заявил Сидибе. - Да, после перелета в Россию у меня немного воспалилось колено, но мы с тренерами проделали все необходимые процедуры, так что сейчас я готов на 100 процентов. Да, я немного расстроен, что не выхожу на поле, потому что отыграл несколько матчей перед турниром, а сейчас играть не могу".

"В любом случае я очень доволен быть здесь. Мне надо оставаться сильным, работать, доказывать свои возможности главному тренеру. С настроением все в порядке. Если мне предоставят шанс в третьем матче, то мне надо почувствовать уверенность и показать тренеру свои лучшие качества", - также отметил он.

Заключительный матч в группе французы, которые обеспечили себе место в плей-офф после двух побед, проведут в "Лужниках" 26 июня с датчанами.