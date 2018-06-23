Глава МИД Бельгии подарил Лаврову футболку, подписанную игроками национальной сборной

В свою очередь российский министр подарил своему бельгийскому коллеге футболку с логотипом ЧМ-2018

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс подарил футболку национальной сборной с автографами футболистов министру иностранных дел России Сергею Лаврову в субботу на встрече в Москве.

"Я очень рад организации чемпионата мира по футболу. Я имел честь видеть очень хорошую игру и нашей сборной "Красных дьяволов", и вашей сборной. Надеюсь, что наши команды и дальше будут так продолжать", - сказал он.

Российский министр подарил своему бельгийскому коллеге футболку с логотипом чемпионата мира 2018 года по футболу.

В субботу на стадионе "Спартак" состоится матч Бельгия - Тунис, на котором ожидается присутствие бельгийского короля Филиппа.