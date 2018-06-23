Английские болельщики назвали чемпионат мира в России одним из лучших на их памяти

По данным ФИФА, для английских болельщиков на турнире было зарезервировано около 34 тыс. билетов

"Это один из лучших чемпионатов мира, на которых нам приходилось бывать: фанзоны превосходны, есть отличные места, куда можно пойти. Это чудесное место", - заметил болельщик по имени Стив. Его друг добавил: "Все превосходно. Наслаждаюсь страной, наслаждаюсь оказываемым нам приемом и наслаждаюсь Нижним Новгородом".

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Группа английских футбольных болельщиков, заранее прибывшая в Нижний Новгород на воскресный матч своей сборной с командой Панамы, отмечает, что проходящий в России чемпионат мира является одним из лучших на их памяти. Об этом они рассказали в субботу в интервью телеканалу Sky News, характеризуя с позитивной стороны как общую обстановку на матчах, так и саму атмосферу в Нижнем Новгороде.

Еще один болельщик - Джон - назвал город на берегах Волги и Оки "очень хорошим местом для посещения". "Здесь много всего происходит, здесь очень чисто, приятно и дешево. Люди очень приветливы, и нам это нравится", - признался он.

Отвечая на вопрос, сталкиваются ли английские футбольные фанаты с какими-либо проблемами в России из-за того, что они одеты в футболки сборной Англии, Джон сказал: "Здесь нет даже намека на какие бы то ни было неприятности". Он также выразил сожаление в связи с тем, что многие болельщики в Англии остались дома, отказавшись от поездки на чемпионат, так как повелись на предупреждения британских властей об опасностях, которые якобы могут их ждать в России. "Это фейковая информация", - подытожил Джон.

По данным ФИФА, для английских болельщиков на турнире было зарезервировано около 34 тыс. билетов. Для сравнения, перед ЧМ в Бразилии в 2014 году их было более 51 тыс.

После истории с отравлением в начале марта в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Лондон заявил о причастности к этому России, и объявил об отмене всех контактов на высоком уровне. В частности, было заявлено о том, что английские официальные лица и члены королевской семьи откажутся от посещения ЧМ-2018. В британских СМИ вслед за этим появилось немало публикаций негативного содержания как о самой России, так и о том, насколько опасной поездка в РФ может оказаться для английских футбольных болельщиков. Москва всегда категорически отвергала обвинения в причастности к инциденту в Солсбери.