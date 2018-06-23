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23 июня, 13:08
Около 800 фанатов прибыли утром на поезде в Ростов в день матча мексиканцев и южнокорейцев
Болельщики сборной Мексики по футболу
© Альберт Стародубцев/ТАСС
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В воскресенье на "Ростов-Арене" в 18:00 состоится матч между сборными Мексики и Южной Кореи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Около 800 поклонников футбола приехали воскресным утром в Ростов-на-Дону из Москвы на двух бесплатных поездах для болельщиков чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В воскресенье на "Ростов-Арене" в 18:00 состоится матч между сборными Мексики и Южной Кореи. Болельщики этих команд начали приезжать в город еще за несколько дней до игры, большинство из них составляют мексиканцы. Представители Центральной Америки преимущественно ехали в Ростов и на двух утренних московских поездах.

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Первый поезд с болельщиками прибыл в Ростов в 11:15. "В нем было 409 болельщиков, из которых 353 человека - мексиканцы и 40 - южнокорейцы, - сказал ТАСС бригадир поезда. - Никаких проблем с этими пассажирами не было, порядок никто не нарушал. Самые активные из них собрались в нашем ресторане и пели свои песни".

"В нашем поезде были только купейные вагоны, оборудованные кондиционерами, - продолжил собеседник ТАСС. - Никаких жалоб на жару не было. Поезд сопровождали сотрудники безопасности, полиция, переводчики-волонтеры и медицинские работники. Повторюсь, добрались хорошо".

Второй состав с болельщиками прибыл в Ростов ближе к 12 часам дня. В этом поезде, как сказала его бригадир, ехало 420 пассажиров, 380 из них были болельщиками, из которых 160 - иностранцы. Как сообщила собеседница ТАСС, у проводников ее поезда в течение пути также не возникло никаких проблем с пассажирами.

"В России отличные поезда"

С улыбками выходили на ростовский перрон и сами болельщики. "Я с некоторой опаской садился в поезд в Москве, однако сейчас могу сказать, что все мои беспокойства оказались напрасными, - сказал ТАСС фанат из Мексики Диего. - Условия были вполне комфортабельными, могу сказать, что в вагоне было даже немного холодно".

"В России отличные поезда. Я общался со своими новыми друзьями, пил кофе, один раз сходил в ресторан. Все хорошо, я нормально выспался и теперь полностью готов к сегодняшнему матчу. Буду изо всех сил поддерживать свою команду", - признался собеседник агентства, который сразу после окончания мачта сядет в обратный поезд до Москвы, откуда полетит в Екатеринбург на следующий матч своей любимой команды.

Прибыв на вокзал, болельщики сразу направились в камеры хранения, чтобы расстаться со своими чемоданами и идти на футбол налегке. Затем самые творческие из них расположились в зале ожидания, достали большие листы бумаги и начали оформлять баннеры в поддержку своих команд.

Еще один поезд с болельщиками прибудет из Москвы в Ростов за три часа до начала воскресного матча.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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