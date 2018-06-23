Мяч с прошедшего перед ЧМ-2018 самого высокогорного матча в России передан в музей Сочи

Игра прошла за 50 дней до старта турнира на высоте 2064 м над уровнем моря

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Мяч и кубок матча, прошедшего в горах Кавказа в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу и признанного самым высокогорным в России, стали экспонатами Музея спортивной славы Сочи, сообщил в субботу журналистам директор городского департамента физкультуры и спорта Сергей Пилосян.

Команды "Легенды футбола России" и "Легенды футбола Сочи", в которые вошли ветераны команд города-курорта и других регионов РФ, 25 апреля провели матч на высоте 2064 м над уровнем моря. Игра прошла в честь 50 дней до старта чемпионата мира. Два укороченных тайма по 15 минут футболисты провели на снегу в окружении вершин хребта Аибга.

"Есть чем похвастаться - в преддверии чемпионата мира прошел самый высокогорный матч в истории России… После него в музей переданы экспонаты - запись игры, кубок и футбольный мяч", - сказал Пилосян. Он добавил, что если команды-участницы мирового первенства, базирующиеся или играющие в Сочи, подарят что-то на память городу, то эти презенты также поместят в музей.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах. Стадион "Фишт" в Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3) и Бельгия - Панама (3:0), до конца турнира здесь пройдут встречи Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одному матчу 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля).