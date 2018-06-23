Болельщиков попросили выбрать альтернативу фан-зоне для просмотра матча Россия - Уругвай

Помимо фан-зоны у МГУ, площадки в Москве организованы в ТЦ "Мега Теплый Стан", "Авиапарк", "Метрополис", "Ривьера", "Парк Хаус" и "Цветной"

Департамент поясняет, что фан-зона у МГУ пользуется популярностью у гостей и жителей столицы. А в целях комфортного и безопасного пребывания зрителей дважды фан-зона была частично закрыта. Это произошло в дни матчей сборной России против команд Саудовской Аравии (14 июня) и Египта (19 июня).

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Футбольных болельщиков попросили выбрать альтернативное место просмотра матча чемпионата мира между командами России и Уругвая и не посещать площадку фестиваля болельщиков на Воробьевых горах в понедельник. Об этом говорится в заявлении департамента спорта и туризма Москвы, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Для того чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр, - сказал руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. - Многие москвичи и гости столицы уже отдают предпочтение именно этому беспроигрышному варианту - просмотру футбольных противостояний в городских барах и ресторанах. В этом случае не приходится думать о том, чтобы приехать за 2-3 часа до начала игры, нет очередей за напитками и едой, а атмосфера единение и накал футбольных страстей ничуть не уступает фан-зонам под открытым небом. Многие торговые центры также предлагают для посетителей зоны публичного просмотра матчей ЧМ-2018".

Департамент напоминает, что площадки в Москве организованы в ТЦ "Мега Теплый Стан", "Авиапарк", "Метрополис", "Ривьера", "Парк Хаус" и "Цветной". Матчи можно увидеть в московских ресторанах и барах, а также в Гостином дворе, где к старту чемпионата открылся Дом Мексики.

За первую неделю турнира площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира в 11 городах России посетили уже более 2,5 млн человек. Московская фан-зона располагается на Воробьевых горах напротив главного здания МГУ, она рассчитана на 25 тысяч человек. Рядом с фан-зоной находится смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Москву и, в частности, на стадион "Лужники", где прошел матч открытия и состоится финал ЧМ-2018.