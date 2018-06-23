Капитан сборной Бразилии Силва заявил, что Неймар оскорбил его во время матча ЧМ-2018

По словам Силвы, на 80-й минуте игры с костариканцами при счете 0:0 Неймар обругал его за то, что он в рамках fair play вернул мяч сопернику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар оскорбил капитана команды Тьяго Силву во время матча второго тура группового раунда чемпионата мира с командой Коста-Рики. Об этом рассказал Силва, которого цитирует AFP.

Сборная Бразилии в пятницу в Санкт-Петербурге обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0. По словам Силвы, на 80-й минуте игры при счете 0:0 Неймар обругал Силву за то, что капитан в рамках fair play вернул мяч костариканцам.

"Меня опечалило поведение Неймара по отношению ко мне, - признался Силва. - Он оскорбил меня, когда я вернул мяч. Но я считаю, что был прав, поскольку они тянули время, а этот эпизод не привел был к забитому мячу в ворота соперника".

После двух туров команда Бразилии занимает первое место в группе Е с четырьмя очками. Следующий матч бразильцы проведут 27 июня с сербами в Москве.