Австралийские футболисты используют выходной на ЧМ, чтобы посмотреть Казань

В следующем матче на турнире команда Австралии сыграет с перуанцами 26 июня в Сочи

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Ряд австралийских футболистов, которым тренерский штаб предоставит в субботу выходной, намерен осмотреть достопримечательности Казани, где базируется национальная команда во время чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции рассказал защитник команды Джош Рисдон.

Австралийцы в четверг сыграли вничью с главными конкурентами за выход в плей-офф турнира - датчанами (1:1), от которых перед последним матчем на групповом этапе их теперь отделяют три очка.

"Да, для нескольких ребят получится несколько смешанный день, - сказал Ридсон. - У нас будет небольшое собрание перед обедом, на котором мы разберем последнюю встречу и обсудим предстоящую. А после нам будет предоставлено свободное время, думаю, ребята потратят его на то, чтобы посмотреть город, его достопримечательности".