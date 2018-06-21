Посол ЧМ: россияне могут далеко пройти на турнире, если будут играть в рациональный футбол

Директор по проведению спортивных соревнований Федерации футбола Сочи Сергей Метревели считает, что сборная России в первых двух матчах проявила себя с лучшей стороны

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Прагматичный и рациональный футбол, который сборная России показала в первых матчах на чемпионате мира, даст ей шанс на победу и в последующих встречах. Такое мнение журналистам высказал посол мирового первенства от Сочи, директор по проведению спортивных соревнований Федерации футбола Сочи Сергей Метревели - сын чемпиона Европы Славы Метревели. Сборная России обеспечила себе участие в плей-офф домашнего турнира после побед в стартовых играх над саудовцами (5:0) и египтянами (3:1). В 1/8 финала соперниками россиян станет команда из группы В, в которой выступают сборные Испании (4 очка), Португалии (4), Ирана (3) и Марокко (0). В заключительном матче в группе россияне 25 июня сыграют с уругвайцами, которые также обеспечили себе место в плей-офф.