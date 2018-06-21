Посол ЧМ: россияне могут далеко пройти на турнире, если будут играть в рациональный футбол

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Прагматичный и рациональный футбол, который сборная России показала в первых матчах на чемпионате мира, даст ей шанс на победу и в последующих встречах. Такое мнение журналистам высказал посол мирового первенства от Сочи, директор по проведению спортивных соревнований Федерации футбола Сочи Сергей Метревели - сын чемпиона Европы Славы Метревели.
Сборная России обеспечила себе участие в плей-офф домашнего турнира после побед в стартовых играх над саудовцами (5:0) и египтянами (3:1). В 1/8 финала соперниками россиян станет команда из группы В, в которой выступают сборные Испании (4 очка), Португалии (4), Ирана (3) и Марокко (0). В заключительном матче в группе россияне 25 июня сыграют с уругвайцами, которые также обеспечили себе место в плей-офф.
"Сборная России проявила себя с лучшей стороны, потому что впервые я увидел, что у нашей команды есть дух, стремление к победе. Если наша сборная и дальше будет играть в прагматичный и рациональный футбол, то может победить и в следующих встречах", - сказал он.
Метревели отметил, что под прагматичным и рациональным футболом понимает высокую организацию команды, минимум потерь мяча и максимальное использование голевых моментов.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах. Стадион "Фишт" в Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3) и Бельгия - Панама (3:0), до конца турнира здесь пройдут встречи Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одному матчу 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля).