Диас: португальским футболистам нужно быть сконцентрированными в матче с иранцами

21-летний защитник является самым молодым футболистом в составе португальской сборной и пока не выходил на поле в матчах мирового первенства

КРАТОВО /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Заключительный матч сборной Португалии на групповом этапе чемпионата мира против иранцев будет сложным, команде необходимо не терять концентрацию во время игры. Такое мнение высказал защитник сборной Португалии Рубен Диас на пресс-конференции.

"Мы смотрели игры иранской сборной, как и другие встречи чемпионата мира, и поняли, что легких матчей на этом турнире не существует. Португальской команде нужно быть готовой ко всему в матче против иранцев. У каждой сборной есть свои амбиции, это будет сложная встреча и для нас, и для иранцев. Мы должны быть абсолютно сконцентрированными на игре и победить", - отметил игрок.

"Футболисты каждой сборной на чемпионате мира стремятся выложиться по максимуму, поэтому на турнире нет легких игр и даже сильные сборные проигрывают. Чемпионат мира - мечта для многих игроков, а с каждым годом футбол только прогрессирует", - добавил Диас.

21-летний защитник является самым молодым футболистом в составе португальской сборной и пока не выходил на поле в матчах мирового первенства. "Каждый игрок сборной готов помочь команде, но мы с уважением относимся к выбору тренера. Ощущать невероятную атмосферу чемпионата мира, играть и тренироваться с командой - фантастический опыт для меня. У нас великолепная сборная, в нее входит лучший футболист мира Криштиану Роналду, который показывает свой профессионализм и качество на каждой тренировке, мы стараемся следовать за ним, продолжать расти и развиваться, ведь только связка лучших игроков приведет команду к цели", - сказал Диас.

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании (3:3) и победила сборную Марокко (1:0). В заключительном матче группового этапа чемпионата мира португальские футболисты сыграют с командой Ирана (25 июня, Саранск).