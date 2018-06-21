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23 июня, 11:41
Леки: игра австралийцев на чемпионате мира по футболу в России удивила многих
Мэттью Леки
© Сергей Бобылев/ТАСС
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По мнению форварда, никто не ожидал, что сборная Австралии вообще наберет хотя бы одно очко на турнире

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии своей игрой на чемпионате мира в России смогла приятно удивить многих футбольных экспертов. Такое мнение на пресс-конференции высказал нападающий национальной команды Мэттью Леки.

Австралийцы в четверг сыграли вничью с главными конкурентами за выход в плей-офф турнира - датчанами (1:1), от которых перед последним матчем на групповом этапе их теперь отделяют три очка. В первой встрече на чемпионате мира они лишь в конце мачта пропустили решающий гол от серебряных призеров Евро-2016 - французов. Тренер мексиканской сборной Хуан Карлос Осорио, говоря об австралийских футболистах, заявил, что они сильны, как регбисты.

"Определенно, мы дважды сыграли великолепно на этом турнире, никто не ожидал, что мы вообще наберем здесь хотя бы одно очко. Более того, по игре мы заслуживали большего. В этой связи приятно слышать похвалу со стороны других тренеров и команд, которые с удивлением отмечают нашу хорошую игру", - сказал Леки.

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"Но мы знали, что будем лучше, чем от нас ожидали. Мы хорошо подготовились к этому турниру, тактически мы действуем очень грамотно, мы знаем, что нам надо делать", - добавил он.

Для выхода в плей-офф австралийцам необходимо обыгрывать перуанцев, которые уже лишились шансов на выход в следующую стадию турнира. При этом им необходимо, чтобы датчане потерпели поражение от французов, которым достаточно будет сыграть вничью, чтобы сохранить первое место в группе.

Команда Австралии сыграет с перуанцами 26 июня в Сочи, в этот же день сборная Дании сыграет в Москве с французами.

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