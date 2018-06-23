Футболист Диас: сборная Португалии движется по правильному пути на ЧМ-2018

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира португальские футболисты сыграют с командой Ирана 25 июня

КРАТОВО /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Португальская сборная стремится выйти в плей-офф мирового первенства и движется по правильному пути на турнире в России. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник сборной Португалии Рубен Диас.

"Критика - это нормально, всегда будут люди, которые найдут, за что покритиковать нашу игру, но сейчас у сборной Португалии четыре очка - столько же, сколько и у команды Испании. Это хороший знак, мы на правильном пути и стремимся выйти из группы, - сказал Диас. - Конечно, волнение присутствует, мы - действующие чемпионы Европы и сейчас играем на чемпионате мира, хотим выйти в плей-офф и как можно лучше выступить на турнире".

"Не всегда удается сразу все сделать так, как планировалось. Бывает, что турнир начинается не очень хорошо, но с каждой следующей игрой ты растешь и проводишь игры все лучше и лучше", - добавил футболист.

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Испании (3:3) и победила сборную Марокко (1:0). В заключительном матче группового этапа чемпионата мира португальские футболисты сыграют с командой Ирана (25 июня, Саранск).

Португальская сборная занимает первое место в группе В, набрав четыре очка. Такое же количество баллов у находящейся на втором месте команды Испании.