Мексиканский болельщик: Северной Америке будет непросто провести ЧМ на уровне российского

Пабло из города Тампико считает, что Мексике, которая в 2026 году станет одним из организаторов мирового первенства, нужно очень многое сделать, чтобы достигнуть такого же уровня организации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Россия проводит идеальный во всех отношениях чемпионат мира по футболу, Мексике, которая в 2026 году станет одним из организаторов мирового первенства, нужно очень многое сделать, чтобы достигнуть такого же уровня организации. Такое мнение ТАСС высказал болельщик сборной Мексики, приехавший в Россию восемь дней назад.

Конгресс Международной федерации футбола за день до старта чемпионата мира в России принял решение, что мировое первенство в 2026 году пройдет сразу в трех странах: Мексике, США и Канаде.

"Россия превосходно проводит чемпионат мира, - считает Пабло из мексиканского города Тампико. - Я нахожусь в вашей стране почти 10 дней, и за это время мне удалось убедиться в том, что страна отлично подготовилась к турниру. Через восемь лет чемпионат мира пройдет и в нашей стране, и Мексике нужно будет очень сильно постараться, чтобы достичь уровня России. Организация чемпионата мира - 2018, на мой взгляд, является эталонной".

"Мир уже убедился, что в России живут очень доброжелательные люди, а не злобные, как пишут в американских СМИ, - продолжил собеседник ТАСС. - Я очень хочу, чтобы как можно больше российских болельщиков приехало в Мексику на чемпионат мира - 2026. Мы, со своей стороны, постараемся сделать все, чтобы россияне чувствовали у нас также комфортно, как мы сейчас здесь".

Пабло рассказал, что перед тем, как приехать в Ростов-на-Дону, он неделю провел в Москве. "Это замечательный город, где есть все для отличного отдыха: отели, магазины, музеи, метро, кафе и рестораны - в Москве можно отлично провести время. Я успел сходить не только на матч с командой Германии, в котором моя команда победила (1:0 - прим. ТАСС), но и в Кремль, Собор Василия Блаженного, Мавзолей, большой магазин на Красной площади (ГУМ - прим. ТАСС), успел прогуляться по Арбату", - рассказал болельщик.

"На следующий день после матча с Южной Кореей (23 июня в Ростове-на-Дону) я отправлюсь в Екатеринбург, где мою сборную ждет очередная игра. Я намерен ездить за сборной Мексики до самого последнего матча, которым, как я надеюсь, станет финал в Москве", - подытожил собеседник ТАСС. 27 июня в Екатеринбурге сборная Мексики сыграет с командой Швеции.