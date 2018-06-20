Сборная Португалии по футболу тренируется без Моутинью на базе в подмосковном Кратове

Как рассказал ТАСС представитель команды, полузащитник простудился

КРАТОВО /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу проводит тренировку на базе команды в подмосковном Кратове без полузащитника Жоау Моутинью. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как рассказал ТАСС представитель команды, футболист простудился.

Сборная Португалии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России сыграла вничью с командой Испании (3:3), хет-триком в составе португальской сборной отметился Криштиану Роналду. Во второй игре португальцы благодаря голу Роналду одержали победу над командой Марокко (1:0). 33-летний португальский игрок с четырьмя забитыми мячами лидирует в бомбардирской гонке мирового первенства.