Сборная Португалии по футболу тренируется без Моутинью на базе в подмосковном Кратове

КРАТОВО /Московская область/, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу проводит тренировку на базе команды в подмосковном Кратове без полузащитника Жоау Моутинью. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Как рассказал ТАСС представитель команды, футболист простудился.
Сборная Португалии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России сыграла вничью с командой Испании (3:3), хет-триком в составе португальской сборной отметился Криштиану Роналду. Во второй игре португальцы благодаря голу Роналду одержали победу над командой Марокко (1:0). 33-летний португальский игрок с четырьмя забитыми мячами лидирует в бомбардирской гонке мирового первенства.
Португальская команда занимает первое место в группе В, набрав четыре очка, такое же количество баллов у расположившейся на втором месте сборной Испании. На третьем месте находится команда Ирана с тремя очками, замыкает таблицу группы В команда Марокко, не сумевшая набрать баллов в двух матчах турнира.
В заключительном матче группового этапа португальские футболисты встретятся со сборной Ирана (25 июня, Саранск). Чемпионат мира завершится 15 июля.