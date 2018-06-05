Как развлекаются и отдыхают гости ЧМ-2018 в Сочи

ТАСС рассказывает о досуге болельщиков мирового первенства по футболу в знаменитом черноморском городе

Сочи является из самых колоритных мест проведения матчей чемпионата мира по футболу — 2018. Курортная столица России пользуется огромной популярностью среди гостей мирового первенства, которые совмещают приятное с полезным — посещают матчи, а свободное время проводят на пляжах, ездят на экскурсии и наслаждаются традиционным гостеприимством Краснодарского края. Сочи — самый длинный город России, он растянулся вдоль побережья на расстояние около 150 километров. География Сочи оказывает значимое влияние на жизнь гостей города во время чемпионата мира. Черноморский курорт разделен на четыре официальных района — Хостинский, Лазаревский, Адлерский и Центральный.

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Во время соревнований главным местом действий является Адлерский район, где располагается олимпийский стадион "Фишт", а также Центральный район, где проходит фестиваль болельщиков. Второй из них также избрали для проживания команды Польши и Бразилии. Стадион "Фишт" примет шесть матчей чемпионата мира — четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Два из них уже состоялись — сборные Испании и Португалии сыграли вничью (3:3), а бельгийцы разгромили команду Панамы (3:0). Интервал между играми мирового первенства в Сочи составляет от трех до шести дней. В это время город предлагает своим гостям массу развлечений и возможностей для комфортного пребывания в ожидании новых баталий на футбольной арене. Сочинские рынки ждут гостей Болельщики стали частыми гостями на сочинских рынках, которые изобилуют свежими овощами и фруктами, а также местными специалитетами — домашним вином, выпечкой и чурчхелой.

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Продавщица Казачьего рынка, которая представилась как тетя Джульетта, рассказала ТАСС, что все ее коллеги очень радуются, когда к ним за покупками приходят иностранные болельщики. Тем временем к Джульетте подошли несколько гостей из США, которых она радушно угостила инжиром. Американцы признались, что впервые пробуют эту ягоду и обязательно приобретут ее из-за необычного вкуса, хотя пришли за черешней и абрикосами. Немного инжира досталось и корреспондентам ТАСС, которые также оценили свежесть и вкус данного продукта. "Недавно был у меня здесь гость из Израиля — покупал малину, сказал, что на родине такой у него нет. А вот клубнику брать не стал, рассказал, что в Израиле ее полно, а потом ушел вместе с малиной на футбольный матч", — сказала Джульетта. Продавщица уличного ларька Мадина Булатова рассказала, что иностранные туристы, приехавшие на чемпионат мира, очень любят горячую кукурузу. А вот мороженое берут не так охотно, несмотря на ощутимую жару в черноморском городе. "Наш директор закупил в несколько раз больше мороженого, чем в прошлом году, а оказалось, что надо было брать кукурузу, — улыбается Мадина. — Ее все иностранные гости хвалят и покупают у меня так что горячая кукуруза разлетается в миг. Правда, иногда спрашивают, не готовлю ли я ее на гриле, но у меня есть только вареная". Панамцы полюбили сочинский квас Традиционное для Сочи блюдо на углях — шашлык, его можно приобрести практически в каждом кафе и ресторане. Мясо прямиком с мангала пользуется большим спросом у зарубежных гостей чемпионата мира. Как рассказала ТАСС Марина — сотрудница одного из прибрежных кафе в Адлере — иностранцы чаще всего заказывают шашлык из свинины и рыбы.

"Они редко заходят к нам по одиночке, чаще это компании приятелей, болельщиков, которым хочется основательно поесть. Почему-то куриный шашлык не заказывают, по крайней мере, в мою смену иностранцы его не покупали. А вот шашлык из рыбы или свиной шеи берут с огромным желанием", — отметила Марина. В дополнение к еде туристы активно покупают напитки. В Сочи в период чемпионата мира стоит жара — около 30 градусов, при этом прохладный ветер дует редко, поэтому каждый гость из-за рубежа ходит по улицам курортного города с бутылкой воды. Также болельщики любят пиво и охотно пробуют необычные для них прохладительные напитки, например, квас. "Я хотел купить воду, а мне предложили вот это, — рассказывает панамец Энрике с пластмассовым стаканчиком кваса в руке. — Я сначала не понял, нравится мне напиток или нет, но позже почувствовал, что он очень хорошо освежает. Надо будет порекомендовать квас друзьям". Леденцы-футболисты Атрибутика чемпионата мира видна в Сочи повсеместно, а в специальных магазинах болельщики могут приобрести что-то из обширного ассортимента, посвященного мировому первенству. На прилавках можно встретить обложки для паспорта, флешки, кошельки, и, конечно, различную одежду с символикой чемпионата мира и талисманом волком Забивакой. Необычной новинкой, которую показала корреспонденту ТАСС сотрудница одного из фан-шопов, являются леденцы на палочке с лицами знаменитых футболистов внутри карамели. "Вот что нам завезли в новой партии, пока не знаю, как иностранные болельщики к этому отнесутся, но выглядит интересно", — сказала она, показывая конфеты с аргентинцем Лионелем Месси, португальцем Криштиану Роналду и бразильцем Неймаром.

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По ее словам, с особым интересом иностранцы относятся к разнообразным матрешкам. Традиционные деревянные расписные куклы — самый популярный товар в дни чемпионата мира наряду с брелками и магнитами с Забивакой. При этом не забывают иностранцы и об олимпийском прошлом Сочи — город был столицей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2014 году. "Конечно, обращают внимание и на олимпийскую продукцию — берут игрушки-талисманы Олимпиады, особенно мишку, полотенца с олимпийскими кольцами", — отметила собеседница агентства. Сотрудник другой сувенирной лавки Максим также рассказал ТАСС, что иностранные гости Сочи нередко приобретает атрибуты сразу двух крупных спортивных событий. "Была у меня пара, которая купила весь набор плюшевых игрушек — всех зверей с Олимпиады и Забиваку. Кажется, дочке везли, говорили, что у нее есть игрушки с летних Игр [2008 года] в Пекине, а вот с зимних в Сочи как раз не хватало для коллекции", — добавил он. Иностранцы наслаждаются пляжами Как и подобает курортной столице России, в Сочи находится огромное количество пляжей, нередкими гостями которых являются и болельщики разных сборных. "Иностранцы появляются у нас очень часто, ведут себя хорошо, прилично. Обычно они не очень активны, бывает, придут просто постоять на берегу и несколько минут посмотреть на море. Все с ними спокойно, никаких проблем", — рассказал корреспонденту ТАСС спасатель на вышке одного из сочинских пляжей. А гостям Сочи, любящим активный и экстремальный отдых, предлагается катание на надувных "бананах", "таблетках" и гидроциклах. Также популярен крупный парк аттракционов — "Сочи Парк", в котором ежедневно и российские, и иностранные гости чемпионата мира выплескивают адреналин и эмоции, оставшиеся после матчей их сборных. "Здорово, что наша команда играет в этом городе, потому что здесь есть море. Мы перед матчем смогли неплохо освежиться, чтобы потом попотеть вместе с игроками нашей команды. Также мы посетили тот самый парк аттракционов, дух захватывает", — поделился впечатлениями с ТАСС бельгийский болельщик Эдриен.

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