В музеях Москвы рассказали о наплыве футбольных болельщиков

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московские музеи ощущают наплыв болельщиков в связи с проходящим сейчас чемпионатом мира по футболу. В пресс-службах музеев рассказали ТАСС о том, как для них прошла первая неделя ЧМ-2018 и какие специальные акции они предлагают футбольным фанатам.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. В Москве специальная фан-зона работает на Воробьевых горах. 21 июня состоялась церемония открытия Парка футбола, который организован на Красной площади. Центр города стал настоящим местом притяжения для болельщиков из разных стран.

Новые рекорды

В пресс-службе Музеев Московского Кремля рассказали ТАСС, что общая посещаемость выросла по сравнению с показателями за аналогичный период в прошлом году. "Важно отметить, что в общем составе посетителей более чем в два раза увеличилось именно количество иностранных гостей, посещающих музеи индивидуально, вне туристической группы. В основном, это как раз те люди, которые приехали в Москву на чемпионат мира и включили посещение музея в свою культурную программу", - сообщили там.

К началу чемпионата музей запустил аудиогид на шести языках, который помогает гостям ориентироваться в музее и узнать основные факты, связанные с историей Московского Кремля. "Сейчас музей принимает максимально допустимое количество посетителей", - добавили в пресс-службе.

О наплыве посетителей сообщили и в Историческом музее. "С 15 по 19 июня в Историческом музее было 10 462 человека, Покровский собор (храм Василия Блаженного) принял колоссальное количество посетителей - 14 457 с учетом его проходимости", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Там добавили, что за аналогичный период в 2017 году Исторический музей посетили около 8,5 тыс. человек, а храм Василия Блаженного - более 9 тыс. человек.

Рекордные показатели и у Музея Победы на Поклонной горе. В пресс-службе рассказали ТАСС, что с начала чемпионата по 20 июня все площадки музея и экскурсии посетило 58 434 человека. "В прошлом году за аналогичный период - 12 401 человек. То есть количество посетителей возросло почти в пять раз", - добавили в музее. Там отметили, что это, конечно, не только болельщики - Музей Победы в целом стал пользоваться большим интересом у москвичей и гостей столицы.

Город футбола

Настоящий "Город футбола" организовал Музей Москвы. Во дворе музея с 14 июня работает площадка Creators Base. Там развернулось футбольное поле, а также площадка, где можно смотреть трансляции. В рамках специальной программы проходят выставки об истории футбола, выступления музыкантов, художников и спортсменов.

Только в первый день работы "Города футбола" Музей Москвы посетили около 7 тыс. человек, а трансляцию матча Россия-Египет посмотрели во дворе музея порядка 5 тысяч человек. "С 14 по 22 июня Музей Москвы посетили 27 тысяч человек. За аналогичный период в прошлом году было 8 920 посетителей", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Кроме того, городское экскурсионное бюро Музея Москвы в сотрудничестве с московским метро запустило 10 июня экскурсии для болельщиков. На этих прогулках можно увидеть не только самые известные станции метро, но и новые станции МЦК, откуда открывается отличный вид на стадион "Лужники", здание Московского государственного университета, на "Москва-сити". В общей сложности пройдет 72 экскурсии.

Перераспределение турпотоков

В начале июня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что в июне-июле в России будет наблюдаться спад числа традиционных туристов, не связанных с чемпионатом по футболу. "Классические" туристы поменяли свои планы и отложили поездку в Россию на более поздний срок. Также многие россияне уезжают в отпуск и проводят выходные на даче именно в июне-июле, поэтому, например, в ГМИИ им. А. С. Пушкина говорят, что из-за перераспределения потоков они не наблюдают резкого скачка посетителей из-за чемпионата, при этом в дни московских матчей болельщики преобладают в залах музея.

"В связи с тем, что снизилось количество российских посетителей, на фоне увеличения туристических потоков посещаемость не изменилась. С 10.06 по 17.06 музей посетили 23 935 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея и добавили, что этот показатель на уровне аналогичного периода в прошлом году.

Пушкинский музей к чемпионату мира подготовил специальные экскурсии для болельщиков. Сейчас в музее открыта выставка "Родченко и Степанова. Футбол". Много экспонатов, связанных с темой физической культуры, и в основной экспозиции.

В Третьяковской галерее рассказали, что наблюдают достаточно большое количество болельщиков из разных стран, однако из-за снижения потоков "классических" туристов нет резкого всплеска статистики.

"К нам приходит много болельщиков в национальной форме - поляков, мексиканцев, аргентинцев и других. В Новой Третьяковке на Крымском Валу мы проводим акцию - по паспорту болельщика вход на экспозицию бесплатный. У нас открыта приуроченная к чемпионату выставка "Футбол и не только". Также на днях стартовал проект "Физкультура в музее", который проходит четвертый год, в его рамках проводятся тематические экскурсии и практические занятия по футболу", - сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи.

Там добавили, что множество болельщиков посещает и здание в Лаврушинском переулке. "Там нет специального билета для болельщиков, поэтому их можно отследить только визуально. Мы видим, что их количество увеличивается, и надеемся, что их будет еще больше", - сказали в галерее.

Всплеск интереса болельщиков к выставкам ожидают и в Мультимедиа Арт Музее. "Число посетителей, безусловно, возросло за счет огромного количества туристов, приехавших на ЧМ по футболу. Мы ожидаем еще один всплеск интереса к музею со стороны жителей и гостей столицы после открытия двух новых выставок 21 июня", - сказали в пресс-службе.

В этот день в МАММ начали работу экспозиции "Первый чемпионат мира по футболу. 1930 год" и "Положение "Вне игры", на которой представлены карикатуры художника Андрея Бильжо.

Селфи с роботом и "Мандраж на диване"

Государственный музей современной истории России также привлекает внимание футбольных фанатов. "Судя по всему болельщики, приехавшие в Россию, очень активно посещают музеи: у нас почти половина посетителей сейчас - гости чемпионата. Интересно отмечать, какую реакцию вызывает у них экспозиция, посвященная современной истории России", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что иностранные гости буквально замирают у большой интерактивной карты России, на которой можно посмотреть достопримечательности страны. "Еще иностранные туристы, как и наши соотечественники, очень любят робота-экскурсовода Клиошу и с удовольствием делают с ним селфи", - добавили в пресс-службе.

В музее современного искусства "Гараж" в Парке Горького также приготовили особые акции для туристов, приехавших поболеть за свои сборные на чемпионате. "Иностранцев приходит много, думаем, что, конечно, не в последнюю очередь в связи с чемпионатом, мы были к этому готовы. Музей "Гараж" указан в многочисленных гидах и путеводителях для туристов, а в иностранной прессе вышло много публикацией, рассказывающих о музее в честь десятилетия, которое мы отмечаем в этом году", - сообщили ТАСС в пресс- службе.

Так, за первые 13 дней с момента открытия летнего сезона (7 июня), посещаемость "Гаража" увеличилась на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. "По 25 июля в музее также действует акция: два билета по цене одного при предъявлении паспорта болельщика. А в кафе музея мы предлагаем специальное футбольное меню - три вкусных бургера", - добавили в пресс-службе.

Сейчас в "Гараже" открыта выставка одного из самых радикальных фотохудожников - Юргена Теллера. Как рассказал ранее куратор музея "Гараж" Валентин Дьяконов, выставка посвящена личной истории одного фаната - самого фотографа - и его отношениям с победами и поражениями сборной Германии. Экспозиция предназначена для тех, кому уже исполнилось 18 лет.

Кроме того, в продолжение спортивной темы "Гараж" пригласил проект "Велоночь", который разрабатывает спортивно-экскурсионные маршруты, провести специальное путешествие по футбольным и фанатским местам Москвы.