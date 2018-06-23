Часть помещений стадиона "Нижний Новгород" после ЧМ отдадут под диспансер

Об этом говорится в проекте Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Часть помещений стадиона "Нижний Новгород" после чемпионата мира по футболу планируется реконструировать и отдать под врачебно-физкультурной диспансер, следует из проекта Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года.

"В рамках проекта планируется обеспечить повышение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи спортсменам за счет рационального использования помещений стадиона "Нижний Новгород" под размещение "Врачебно-физкультурный диспансер". В рамках проекта будет выполнена реконструкция 3 тыс. кв. м помещения стадиона под размещение лицензированных медицинских кабинетов", - говорится в документе.

Перенос диспансера в помещение стадиона позволит "улучшить и повысить оперативность предоставления медицинской помощи нижегородским спортсменам", поясняется в тексте.

В декабре 2017 года врио губернатора региона Глеб Никитин выступил с инициативой создать Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Документ создан и будет вынесен на всенародное голосование 9 сентября 2018 года.

Стадион "Нижний Новгород", вмещающий 45 тысяч болельщиков, построен к чемпионату мира в историческом районе Стрелки, рядом с местом слияния рек Волги и Оки. На стадионе пройдут четыре матча группового этапа чемпионата, игра 1/8 финала и четвертьфинал.