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Российская миссия организовала в ООН трансляции ЧМ-2018
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Традиционно страна-хозяйка спортивного события проводит мероприятия в его поддержку и оборудует места для общественного просмотра соревнований

ООН, 23 июня. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Российское постпредство в ООН создало все условия для того, чтобы делегаты и сотрудники штаб-квартиры всемирной организации получили возможность увидеть матчи проходящего в РФ чемпионата мира по футболу и поболеть за национальные команды своих стран. 

"Любое спортивное мероприятие глобального масштаба, будь то Олимпиада или чемпионат мира, - это всегда ожидаемое событие для всех, кто работает в ООН", - рассказал корреспонденту ТАСС пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский. "Дело здесь не только в объединяющей роли спорта и всеобщей приверженности целям устойчивого развития, - пояснил он. - Помимо делегаций из 193 стран, по-настоящему интернационален и состав сотрудников секретариата". По словам дипломата, посмотреть на выступление спортсменов своей страны и поболеть за свою национальную сборную стремятся все.

По традиции страна-хозяйка спортивного события проводит мероприятия в его поддержку и оборудует места для общественного просмотра соревнований. "Для того, чтобы просмотр матча смогли вписать в свой рабочий календарь максимальное количество делегатов и сотрудников секретариата, по всей штаб-квартире мы установили восемь больших дисплеев", - сообщил Стржижовский.

Теперь игры чемпионата можно смотреть не только в местах официальных встреч и отдыха, но и в помещениях, напрямую связанных с работой Совета Безопасности ООН. Однако главным местом просмотра матчей является так называемый зал отдыха делегаций, который превратился в фан-зону. Здесь же находится пресс-волл с символом чемпионата - волком Забивакой. 

В зале установлены два больших дисплея, так что во время трансляций футбольных матчей количество зрителей только здесь составляет более 100 человек. Среди них можно встретить и постпредов стран-участниц чемпионата, сборные которых играют в этот момент, сотрудников миссий, секретариата и различных посетителей организации.

Ответственность председателя

При этом чемпионат мира по футболу в ООН - не только просмотр матчей. "Большая часть чемпионата по времени совпадает с российским председательством в Совете Безопасности ООН, что, безусловно, накладывает на нас дополнительную ответственность", - отметил Стржижовский. Постпредство уже организовало несколько крупных мероприятий в его поддержку.

Так, 1 июня российские дипломаты провели презентацию мундиаля, совместив ее с открытием фотовыставки, посвященной городам, принимающим соревнования. Тема мирового первенства стала главной и в ходе торжественного приема 12 июня в честь Дня России. Даже во время заседаний Совбеза на столе российской делегации находится официальный мяч ЧМ-2018.

14-го июня фактически стал днем футбольного фаната в ООН: постпреды десятков стран пришли в штаб-квартиру в футболках национальных сборных, совместно фотографировались в них, а некоторые члены СБ успели обменяться пасами и почеканить мяч. "Генсекретарь вошел в зал в форме рефери и дал свисток началу "матча". Разногласия на время остались в стороне, и мы стали свидетелями того, как спорт объединил всех", - рассказал пресс-секретарь.

Чемпионат для детей

К мероприятиям, связанным с чемпионатом, подключились и другие страны-члены организации. При поддержке России миссия княжества Монако при ООН организовала Кубок мира между детей из малообеспеченных семей Нью-Йорка, посвященный целям устойчивого развития. Соревнования пройдут 23 июня, их участниками станут учащиеся средних классов школ Нью-Йорка. К реализации этой идеи также подключились Германия, Франция, Бельгия, Сенегал, Марокко, Южная Корея и Перу.

В пятницу, 22 июня, была проведена жеребьевка, тренером "российской" сборной стал Луис - тренер команды школы East side community. "Я жутко рад, я хотел представлять именно Россию, так как вы показываете отличные результаты на ЧМ", - признался он. Футболку российской сборной ему лично вручил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

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