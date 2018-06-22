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23 июня, 04:01
Швейцарцы подарили ЧМ-2018 первую волевую победу, Неймар приблизился к Роналдо и Пеле
Капитан сборной Бразилии по футболу Неймар
© Петр Ковалев/ТАСС
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В девятый игровой день на чемпионате мира в России ни одна из команд не смогла обеспечить себе досрочный выход в плей-офф турнира

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Девятый игровой день чемпионата мира по футболу до предела закрутил интригу в группах D и Е. Сборная Бразилии реабилитировалась за неудачный старт и оставила за бортом плей-офф костариканцев, нигерийцы переиграли исландцев благодаря эффектному дублю бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, а швейцарцы лишили сербов шанса досрочно выйти в 1/8 финала благодаря волевой победе на последних минутах.

Сборные Бразилии и Коста-Рики встретились в первом матче игрового дня на стадионе "Санкт-Петербург", который вновь, как и в предыдущем матче Россия - Египет, был заполнен (64648 зрителей). Южноамериканцы весь матч осаждали ворота соперников, но добиться своего смогли только в компенсированное время - вновь, как и в первом матче со швейцарцами (1:1), отличился Филиппе Коутиньо (90+1), замкнувший комбинацию партнеров. Через шесть минут первым голом на турнире отличился лидер бразильцев Неймар. Нападающий забил свой 56-й гол за сборную, опередив в списке бомбардиров команды Ромарио, больше Неймара в составе национальной команды забили только Роналдо (62) и Пеле (77).

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Неймар мог помочь своей команде чуть раньше во втором тайме - судья после его падения в чужой штрафной сначала назначил пенальти, но после помощи видеоассистента судьи (VAR) свое решение изменил и предъявил форварду желтую карточку. "Иногда она [VAR] может сработать, иногда - нет. Был бы я судьей, не стал бы менять свое решение. Момент можно интерпретировать как хочешь, мне кажется, там был пенальти", - сказал после встречи главный тренер бразильцев Тите, отметив при этом, что оспаривать решение судьи нет смысла.

"Сегодня я считаю, что мы сыграли лучше, чем в первом матче - хорошо атаковали, было больше точных передач. Если в первый раз мы сильно переживали, то сегодня у нас все получилось", - констатировал после игры защитник Тиаго Силва.

Костариканцы потерпели второе поражение подряд и, как отметил нападающий команды Маркос Уренья, лишились мечты о выходе в плей-офф турнира. Несмотря на это, заверил капитан команды Брайан Руис, сборная будет помнить о России только лучшее. "Мы сохраним самые приятные воспоминания о России и Санкт-Петербурге, это очень красивый город с богатой историей. К сожалению, мы живем довольно далеко от центра, но был один вечер, когда нас привезли на экскурсию - это было невероятно", - рассказал он.

Неудержимый Муса

Во втором матче игрового дня в Волгограде сошлись сборные Нигерии и Исландии (2:0). Обе команды после поражения аргентинцев от хорватов (0:3) в четверг получили прекрасную возможность побороться за второе место в группе D и искали счастья у чужих ворот.

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Победу нигерийцам принес Ахмед Муса, который неожиданно для многих не вышел в стартовом составе на первый матч с хорватами (0:2). Причем оба гола получились очень красивыми, на 49-й минуте он элегантно обработал мяч после кросса с правого фланга, оставив не у дел хорошо знакомого российским болельщикам Рагнара Сигурдссона, и мощно пробил мимо вратаря, а на 75-й убежал по левому краю от оппонента, сместился в центр, обвел голкипера и точно пробил в пустые ворота. Между этими моментами форвард потряс перекладину ворот исландцев мощным ударом с линии штрафной.

Муса забил последние четыре гола нигерийской сборной на чемпионатах мира. Два первых пришлись на матч третьего тура группового этапа мирового первенства 2014 года с аргентинцами (2:3), которые станут соперниками африканцев и на турнире в России. Муса также стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нигерии на чемпионатах мира, теперь он занимает третье место в списке бомбардиров среди всех африканских игроков, больше него забили только ганец Асамоа Гьян (6) и камерунец Роже Милла (5). После встречи счастливый нигериец, который обрел былую форму во второй части текущего сезона в составе ЦСКА, сообщил, что вновь может оказаться в стане армейцев.

Исландцы могли "зацепиться" за матч на 83-й минуте, однако Гилфи Сигурдссон не реализовал пенальти, который был назначен с помощью VAR.

Перед последним туром шансы на вторую путевку в плей-офф после хорватов сохраняют все три оставшиеся команды.

Первая волевая победа

Швейцарцы и сербы завершили игровой день ЧМ матчем в Калининграде. Сербы в случае победы обеспечивали себе место в плей-офф, начав как надо - Александар Митрович дважды бил головой, и вторая попытка на 5-й минуте оказалась удачной.

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В дальнейшей обоюдоострой борьбе сильнее оказались швейцарцы, на 52-й минуте Гранит Джака пробил вратаря мощнейшим ударом с линии штрафной, а на 90-й подопечные Владимира Петковича отбились от атаки сербов, двумя передачами наши в центре поля Джердана Шакири, который протащил за собой оппонента до штрафной и пробил мимо вышедшего навстречу вратаря сербов. Эта победа стала первой волевой (проигрывающая по ходу матча команда победила) на чемпионате мира в России.

Сербы, расстроенные обидным поражением, после встречи сообщили, что подадут протест на судейство немца Феликса Брыха, который, по их мнению, должен был воспользоваться VAR и наказать швейцарцев в одном из эпизодов пенальти. Сербская делегация также недовольна тем, что Шакири вышел на встречу в бутсах с флагом Косова. Расстройство сербов можно понять, ведь в последнем туре им (3 очка) встречаться с предельно мотивированными бразильцами (4), а швейцарцам (4) - с лишившимися шансов на плей-офф костариканцами.

Никто не забыт

Чемпионат мира традиционно не ограничился матчами. В Сочи сотни жителей города, туристов и болельщиков чемпионата собрались утром у Мемориала Славы в Завокзальном микрорайоне, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, цветы и венки в День памяти и скорби к Вечному огню возложили, в том числе, представители немецкой делегации во главе с президентом Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхардом Гринделем.

Он отметил, что люди "не должны останавливаться на том, чтобы просто чтить память павших". "Именно поэтому мы пришли сюда с молодыми людьми, которым говорим, что самое главное - жить в мире", - сказал он.

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В Саранске вовсю готовятся к матчу сборных России и Уругвая, которые 25 июня в Самаре выявят победителя группы А. Встречу можно будет посмотреть на большом экране не только на фестивале болельщиков, но и на площади Тысячелетия. "Фан-зона на матче между сборными России и Египта была загружена полностью, в целях безопасности был ограничен вход болельщиков. То же предвидим и 25 июня, во время матча сборной России [и Уругвая] и игры в Саранске [между командами Португалии и Ирана]", - пояснил решение министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктор Цыганов.

Семь болельщиков сборной Аргентины понесут наказание за избиение мужчины в подтрибунном помещении стадиона "Нижний Новгород", на котором команда в четверг проиграла хорватам (0:3). На аргентинцев составлены протоколы по факту административных правонарушений, оргкомитет турнира не исключил, что их паспорта болельщиков будут аннулированы.

В субботу игровой день откроет в 15:00 мск матч группы G Бельгия - Тунис на московском стадионе "Спартак". Затем состоятся две встречи в группе F, южнокорейцы сыграют с мексиканцами в Ростове-на-Дону (18:00), а немцы - со шведами в Сочи (21:00).

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