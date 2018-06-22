Дубль Мусы в Волгограде сохранил шансы сборной Нигерии на плей-офф ЧМ-2018

Встречу между сборными Нигерии и Исландии в Волгограде посетило 40 904 зрителя

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Дубль Ахмеда Мусы помог сборной Нигерии победить команду Исландии и сохранить шансы на выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча группы D, состоявшаяся в пятницу на "Волгоград- Арене", завершилась со счетом 2:0 в пользу нигерийских футболистов. Муса отличился дважды - первый раз в начале второго тайма, обработав мяч в штрафной площади и пробив с лету. А второй - в середине тайма, убежав от защитников сборной Исландии, обыграв вратаря и отправив мяч в незащищенные ворота. Муса безоговорочно был признан лучшим игроком встречи. При этом исландские футболисты не сумели реализовать пенальти на 81-й минуте - Гилфи Сигурдссон пробил выше ворот. В активе нигерийских футболистов в двух матчах три очка, у исландцев - один балл.

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На матче также присутствовал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который после завершения встречи почтил память павших в Сталинградской битве воинов. Поддержка викингов Трибуны с самого начала поддерживали своих кумиров. Безусловно, больше всего на стадионе "Волгоград-Арена" оказалось поклонников сборной Исландии, по неофициальной информации их собралось около шести тысяч человек. Они неистово поддерживали свою команду до самых последних секунд матча, даже несмотря на нереализованный пенальти. На трибунах в пятницу вместе с фанатами присутствовали и различные музыкальные инструменты, в частности, барабанные установки. Именно они гнали футболистов вперед своим ритмом. И в первом тайме исландские футболисты имели достаточно моментов, чтобы открыть счет, однако не сумели этого сделать. Во второй половине встречи оживились нигерийские болельщики, которых насчитывалось около тысячи человек. И Муса сумел наградить их голами за поддержку. Жара и усталость Жаркая погода могла стать одной из причин поражения сборной Исландии от нигерийских футболистов во втором туре группового этапа чемпионата мира. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер исландцев Хеймир Хадльгримссон. "Это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато, но здесь важно, что сборная Нигерии сыграла очень хорошо", - сказал специалист.