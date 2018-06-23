Исландские болельщики поблагодарили Волгоград за гостеприимство

В пятницу в Волгограде прошел матч между сборными Исландии и Нигерии

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Исландские болельщики поблагодарили за гостеприимство Волгоград после матча между сборными Исландии и Нигерии. Об этом ТАСС сообщил представитель фан-движения из Исландии.

"Мы благодарим Волгоград за гостеприимство. Несмотря на результат матча, мы настроены позитивно", - сказал собеседник агентства.

Встреча группы D между сборными Исландии и Нигерии завершилась со счетом 2:0 в пользу нигерийских футболистов, дубль оформил Ахмед Муса. По неофициальным данным, на трибунах "Волгоград-Арены" присутствовало порядка 5-6 тысяч исландских болельщиков.

В заключительном туре группового турнира команда Исландии встретится со сборной Хорватии, нигерийские футболисты - с командой Аргентины.