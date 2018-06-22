Волевая победа сборной Швейцарии в матче ЧМ разозлила сербов

Матч группы Е прошел в Калининграде и завершился победой швейцарской команды со счетом 2:1

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии одержала волевую победу над командой Сербии во втором матче группового турнира чемпионата мира по футболу в России. Встречу группы Е, которая прошла в Калининграде, посетило 33 167 зрителей. Счет в игре открыл Александр Митрович, отличившийся на 5-й минуте. Уступая после первого тайма с минимальным счетом, швейцарская сборная смогла переломить ход матча во второй половине. Сперва на 52-й минуте ответный гол забил полузащитник Гранит Джака, а уже в самой концовке, на 90-й минуте, отличился Джердан Шакири. Швейцарцы работают над психологией победителей После игры главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович отметил, что "камбэк" его сборной был не случайным: "Думаю, не многие верили в перерыве матча, что мы сможем переломить ход встречи. Вообще, мы развиваем психологию победителей, даже когда проигрываем, то пытаемся переломить ход матча. И предыдущая игра с Бразилией это тоже подтвердила".

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Благодаря победе швейцарская сборная закрепилась на втором месте в группе и имеет отличные шансы на выход в плей-офф. Швейцарцы уступают лидерство в группе бразильцам, в активе которых также 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. В заключительном туре им предстоит сыграть с командой Коста-Рики, которая уже потеряла шансы на выход из группы. Сербы с 3 очками идут на третьем месте, и для выхода в плей-офф им нужна победа в матче с бразильцами в последнем туре. По словам наставника сербской команды, это не является невыполнимой задачей. "Нет ничего невозможного в жизни. У бразильцев, которые, конечно, фавориты группы, тоже есть минусы, которые мы постараемся использовать", - сказал Младен Крстаич. Скандалов избежать не удалось В сборной Швейцарии много натурализованных футболистов и выходцев из Косова. Учитывая это, были опасения по поводу возможных провокаций и стычек на поле. Опасения подтвердились лишь частично. Главным разжигателем страстей выступил Шакири, имеющий косоварское происхождение. После гола он сложил руки в фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. Но уже после игры он попросил не искать политических подтекстов: "Когда забиваешь гол, всегда преобладают эмоции, ничего особенного в свой жест я не вкладывал".