Президент ФИФА возложил цветы к Вечному огню и могиле маршала Чуйкова на Мамаевом кургане и оставил запись в Книге почетных гостей

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино почтил память павших защитников Сталинграда, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

22 июня, в День памяти и скорби, Инфантино прибыл в город-герой, где в тот день играли сборные Нигерии и Исландии. Он поднялся на Мамаев курган и возложил цветы к Вечному огню и могиле маршала Чуйкова. Президент ФИФА оставил также запись в Книге почетных гостей.

Здесь же Инфантино посмотрел видеоинсталляцию, посвященную Дню памяти и скорби.

В течение дня президент ФИФА пообщался с волонтерами и болельщиками, приехавшими в Волгоград на чемпионат мира.