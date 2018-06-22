Перишич считает, что хорватам на ЧМ-2018 по силам выиграть как минимум бронзу

После двух туров хорваты с шестью очками лидируют в группе D, они уже гарантировали выход в плей-офф с первого места

ТАСС, 23 июня. Сборная Хорватии по футболу имеет все необходимое, чтобы на чемпионате мира в России как минимум завоевать бронзовые медали и повторить лучший результат национальной команды, показанный на турнире в 1998 году во Франции. Такое мнение "Газете.Ru" высказал полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич.

В четверг сборная Хорватии со счетом 3:0 разгромила команду Аргентины. После двух туров хорваты с шестью очками лидируют в группе D, они уже гарантировали выход в плей-офф с первого места.

"Я даже не сомневаюсь, что мы на правильном пути. В России мы должны последовать примеру предыдущего поколения, которое добыло бронзу во Франции 20 лет назад. Анализирую для себя возможности нашей сборной и вижу, что все необходимое для как минимум повторения тогдашнего результата у нас есть", - заявил Перишич.

"В сборной Хорватии очень талантливые игроки. Причем мы еще не раскрыли весь свой потенциал. И не предъявили миру все отточенные на тренировках задумки, комбинации", - добавил полузащитник.

На чемпионате мира во Франции в 1998 году сборная Хорватии в полуфинале проиграла команде Франции (1:2). В матче за третье место хорваты обыграли голландцев со счетом 2:1 и впервые в истории стали медалистами чемпионата мира.

В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня в Ростове-на-Дону.