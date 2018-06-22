Лихтштайнер: сборные Швейцарии и Сербии имели равные шансы на победу в матче ЧМ

Полузащитник прокомментировал жест, показанный после забитого гола его товарищем по команде Джерданом Шакири

В пятницу в Калининграде сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборные Швейцарии и Сербии имели равные шансы на победу в очной встрече на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал защитник швейцарской сборной Штефан Лихтштайнер.

"На старте турнира у нас получились две разные игры. Сербы одного уровня с нами, и был сложный, равный матч, где каждый мог победить, - сказал Лихтштайнер. - Бразильцы выше классом остальных команд в группе, здорово, что мы смогли сравнять счет в матче с ними неделю назад".

Также Лихтштайнер прокомментировал жест, показанный после забитого гола его товарищем по команде Джерданом Шакири. Уроженец Косова сложил руки в фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.

"В Швейцарии много игроков, которые играют с двумя паспортами, и Шакири один из них. Мы знаем, что была война, много сложностей в отношениях между странами бывшей Югославии. Для нас, футболистов, это не проблема. Проблему создают другие, извне. Шакири - один из наших лучших игроков, и мы его поддерживаем в любом случае", - добавил защитник.

Сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка. Швейцарцы уступают лидерство в таблице бразильцам, в активе которых также 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербы с 3 очками занимают третье место. Костариканцы очков не набрали и уже лишились шансов на выход в плей-офф. В следующем матче сборная Швейцарии 27 июня сыграет с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде.