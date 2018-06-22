Футбольный союз Сербии подаст протест в ФИФА на судейство в матче ЧМ с командой Швейцарии

Йован Шурбатович выразил возмущение, что ФИФА не запретила полузащитнику сборной Швейцарии Джердану Шакири выходить на матч в бутсах с флагом Косова

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Футбольный союз Сербии подаст протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство в матче чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.

В пятницу в Калининграде сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

"Мы отправим жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии, - сказал Шурбатович. - Помимо того эпизода с пенальти было еще множество моментов, которые трактовались против нас".

Также Шурбатович выразил возмущение, что ФИФА не запретила полузащитнику сборной Швейцарии Джердану Шакири выходить на матч в бутсах с флагом Косова. "Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косова. Но последовал ответ, что это не является политическим жестом", - сказал он.