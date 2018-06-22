Вице-президент футбольной федерации Сербии раскритиковал работу VAR на ЧМ-2018

Саво Милошевич отметил, что не понимает, зачем введена система, если ошибки, которые напрямую влияют на игру, не исправляются

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR), которая используется на чемпионате мира по футболу в России, сработала не эффективно в матче сборных Сербии и Швейцарии. Такое мнение высказал журналистам вице- президент футбольной федерации Сербии Саво Милошевич.

Встреча сборных Швейцарии и Сербии прошла в Калининграде в рамках группового этапа чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарской сборной.

"Я не понимаю, зачем нам нужен VAR, если он не работает. Я думал система нам нужна, чтобы исправлять ошибки арбитра. Два раза не дали пенальти в пользу сборной Сербии на этом чемпионате, два матча и две ошибки", - сказал Милошевич.

Он добавил, что не понимает, зачем введена система, если ошибки, которые напрямую влияют на игру, не исправляются.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в ряде национальных первенствах, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.