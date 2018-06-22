Шакири заявил, что в его жесте после гола в матче ЧМ не было политического смысла

После гола в ворота сербской команды он сложил руки в фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири заявил, что политического смысла в его жесте при праздновании гола в матче чемпионата мира с сербами нет. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу в Калининграде сборная Швейцарии обыграла команду Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Победный мяч на 90-й минуте забил имеющий косоварское происхождение Шакири. После гола он сложил руки в фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.

"Я не хочу уделять этому внимания. Когда забиваешь гол, всегда преобладают эмоции, ничего особенного в свой жест я не вкладывал. Что касается нашего выступления на турнире, то мы продвигаемся хорошо, шаг за шагом", - сказал Шакири.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.