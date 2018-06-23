Что ждет гостей ЧМ-2018 в субботу

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Гости Санкт-Петербурга смогут попасть на праздник "Алые паруса", а в Татарстане болельщиков приглашают на Сабантуй

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Болельщики, прибывшие на чемпионат мира по футболу в России, в субботу смогут попасть на праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге, попробовать национальные блюда на празднике Сабантуй в Татарстане, принять участие в народных играх, посетить выставки и концерты.

Феерия в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге грандиозное действо развернется после захода солнца - в самый темный интервал белой ночи, в 00:40 мск, на центральных набережных сотни тысяч жителей и гостей города станут зрителями мультимедийно-пиротехнического шоу в рамках праздника выпускников "Алые паруса". Его кульминацией станет прохождение бригантины с алыми парусами из повести писателя Александра Грина - символа надежды и будущего - по акватории Невы перед Петропавловской крепостью и Зимним дворцом. Праздник в этом году отмечает полувековой юбилей, он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.

В музее-заповеднике "Царское Село" под Петербургом вечером в субботу состоится театрализованное дефиле "Ассоциации", которое называют главным модным событием петербургского лета. В этом году проект посвящен императорской моде. Свои коллекции, представляющие эпохи от Екатерины I до Николая II, в естественных декорациях живописного Екатерининского парка покажут ведущие дизайнеры города.

Национальный колорит

В Казани футбольных болельщиков зовут веселиться на Сабантуй - национальный праздник татар, посвященный окончанию полевых работ. Здесь можно будет принять участие в этнических играх, таких как прыжки в мешках, бег с ведрами с водой, бои на бревне, попробовать свои силы в борьбе на поясах, а после этого отведать блюда национальной татарской кухни. Покинув Сабантуй, можно будет развлечься на другой площадке - ожидается, что здесь будет поставлен рекорд - выпекут самый большой в истории перемяч (татарский пирог с мясом).

В Нижегородской области в музее "Березополье" состоится "Пушкин-фест". Развлекательные мероприятия начала XIX века, воссозданные по описаниям поэтов и историков, а также сцены из произведений великого поэта позволят гостям музея окунуться в пушкинскую эпоху. Участников ждут музыкальные композиции, мастер-классы, литературные выступления, выставка картин, викторины, фотозона, рэп-импровизация и катание на лошадях.

Футбольный день

В субботу в Ростове-на-Дону состоится третий матч, на стадионе "Ростов-Арена" сыграют сборные Мексики и Южной Кореи. Те, кто не попадет на матч, смогут посмотреть трансляцию в фан-зоне на Театральной площади, где для этого установлен большой экран. Здесь же гости смогут увидеть работы ростовского художника Максима Ильинова в стиле казачьего поп-арта, которые использованы для оформления фан-зоны.

"Получилось так, что мои работы в большом количестве прошли на фан-зоны. На Театральной площади есть инсталляция - куб с работами в стиле поп-арт, на фан-зоне в районе стадиона на набережной установлен 100-метровый баннер, точно так же в аэропорту. Сейчас еще открылась выставка в галерее "Астор-Плаза", там представлено более 50 оригинальных работ", - рассказал Ильинов ТАСС.

В Сочи суббота также будет очень насыщенной, так как в этот день на стадионе "Фишт" сыграют команды Германии и Швеции. Большой футбол предварит гала-матч между руководством администрации Сочи и земли Бранденбурга. Запланирован также товарищеский матч между болельщиками Германии и Швеции.

В субботу в Самаре гости чемпионата мира могут ознакомиться с историей местного футбола, посетив на набережной Волги выставку "Путеводитель по футбольной Самаре, или Первая азбука самарского футбола". В самарском парке имени Гагарина в субботу пройдет большой праздник, посвященный правилам дорожного движения.

В Саранске пройдет кубок дружбы - товарищеская игра между сборными жителей Саранска и иностранными болельщиками, которые приехали на чемпионат мира. В команде иностранных болельщиков будут американцы, колумбийцы, кенийцы, а в воскресенье сборная жителей Саранска сыграет с командой болельщиков из Египта, которые приезжают на матч сборных Португалии и Ирана.

Немецкие пианино и балалайка с органом

В Волгограде прошли уже два матча чемпионата мира по футболу, впереди еще два, ближайший из которых в понедельник, 25 июня, между сборными Египта и Саудовской Аравии. Поэтому уже 23 июня, в субботу в Центре международного культурного обмена в Волгограде откроются Дни этих государств. По данным комитета культуры Волгоградской области, здесь смогут встретиться болельщики из обеих стран, пообщаться в дружеской обстановке, рассказать друг другу о культурных обычаях в своих странах и национальных особенностях.

В музее-заповеднике "Старая Сарепта" в субботу для гостей ЧМ и всех желающих будет работать выставка "Производство музыкальных инструментов в Сарепте". Как пояснили в музее, немецкие колонисты в Сарепте в XVIII веке основали фабрику по производству пианино. Эти инструменты ценились очень высоко и продавались дорого. На выставке посетителям будут представлены инструменты XIX - начала XX века, которые производили и использовали в немецкой общине.

В Калининграде, в Кафедральном соборе на острове им. Иммануила Канта 23 июня пройдет необычный концерт "Перекличка птиц" в котором балалайка - традиционный русский народный инструмент - будет звучать в ансамбле с органом. В качестве исполнителей выступят титулярный органист Парижского собора Св. Евстахия Батист-Флориан Марль-Уврар и Денис Пенюгин.

"Уникально в этом концерте не только само сочетание балалайки и органа, но и подбор произведений: это фрагменты из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского, увертюра к опере "Сорока-воровка" Джоаккино Россини, Прелюдия и фугато на тему украинской песни "Веселые гуси", "Курица" Жана-Филиппа Рамо. Так, по-птичьи, День балалайки еще никто не отмечал", - рассказали в пресс-службе собора.

Японская принцесса и кубок по игре го

На стадионе "Екатеринбург-Арена" в субботу пройдут тренировки и предматчевые пресс-конференции сборных Японии и Сенегала. Команды уже прилетели в Екатеринбург, где 24 июня сыграют в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Японцы начали чемпионат мира с победы над командой Колумбии - 2:1. Команда Сенегала с аналогичным счетом одержал победу над сборной Польши.

Ожидается, что матч посетит японская принцесса Хисако Такамадо. В Екатеринбурге она также посмотрит показательные выступления по стрельбе из традиционного японского лука (кюдо) и некоторые достопримечательности города.

Специально в честь предстоящего матча "Ельцин Центр" проведет открытый турнир "Кубок Урал - Япония по игре го". Во время турнира пройдут мастер-классы по японским искусствам и концерт камерного оркестра "B-A-C-H" с программой "Японский взгляд". Болельщиков также ждут в "Живом театре" на премьере первого в России футбольного мюзикла "Федя и Вика в стране Футболии" и на фестивале-празднике музыкантов-народников "Балалаечный строй".

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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