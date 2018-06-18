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23 июня, 00:35
Сборная Германии может лишиться шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу
Футболисты сборной Германии
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие матчи
23 июня, 15:00
Групповой этап
БельгияТунис
23 июня, 18:00
Групповой этап
Южная КореяМексика
23 июня, 21:00
Групповой этап
ГерманияШвеция
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Немцы рискуют впервые в своей истории не преодолеть групповую стадию чемпионатов мира, на крупных турнирах такое в последний раз случилось с ними на Евро-2000

ТАСС, 23 июня. Три матча в Москве, Ростове-на- Дону и Сочи пройдут в субботу на чемпионате мира по футболу. В группе F сыграют команды Южной Кореи и Мексики, а также Германии и Швеции, тогда как программу 2-го тура в группе G откроют сборные Бельгии и Туниса.

В стартовых матчах группы F минимальные победы со счетом 1:0 одержали футболисты из Швеции и Мексики, причем "ацтеки" обыграли действующих чемпионов мира из Германии. Обоюдные победы шведов и мексиканцев досрочно выведут их в плей-офф, выйти эти команды в 1/8 финала смогут также при собственной победе и ничьей в другой встрече группы. В свою очередь, вторые поражения оставят за бортом команды Германии и Южной Кореи - за исключением варианта, при котором одна из них проиграет, а другая одержит победу.

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Сборная Германии встречается со шведами в 21:00 мск на сочинском стадионе "Фишт". Во встрече с мексиканцами германская команда не справилась с быстрыми контратаками соперников, не сумев забить самой. Шведская команда играет в другом стиле, чем мексиканцы, скандинавы более уверенны у своих ворот, однако они любят и умеют играть против фаворитов - в стыковых отборочных матчах команда, руководимая Янне Андерссоном, выстояла против атак команды Италии.

Немцы рискуют впервые в своей истории не преодолеть групповую стадию чемпионатов мира, на крупных турнирах такое в последний раз случилось с ними на Евро-2000. При этом провалы чемпионов мира из Европы в XXI веке стали уже привычными - из группы не сумели выйти сборная Франции в 2002 году, Италии - в 2010-м и Испании в 2014-м. Последним европейским чемпионом мира, преодолевшим групповую стадию на следующем турнире, стали сами немцы в 1994 году.

Хуммельс не сыграет

Накануне не принимал участие в тренировке защитник сборной Германии Матс Хуммельс. Его участие в матче под большим вопросом. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв напомнил, что шведы - сплоченная команда, которая никогда не сдается.

Лёв обещал, что его команда сделала выводы из поражения в первом туре. "Мы еще ничего не потеряли. Мы продолжим борьбу", - заявил германский тренер.

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Накануне, в годовщину начала Великой Отечественной войны, делегация из Германии возложила цветы к мемориалу Славы в Завокзальном микрорайоне Сочи.

По словам наставника шведов Янне Андерссона, сразу четыре игрока его команды с большой долей вероятности пропустят матч - это защитники Понтус Янссон и Филип Хеландер, полузащитник Маркус Роден и нападающий Исаак Кисе Телин. При этом из них лишь Янссон вышел в матче с командой Южной Кореи в основном составе, тогда как Телин появился на поле во втором тайме.

Матч сборных Германии и Швеции обслужит судейская бригада во главе с Шимоном Марциняком из Польши.

Корейцы сетуют на ростовскую жару

Сборные Южной Кореи и Мексики сыграют в 18:00 мск на "Ростов-Арене" в Ростов-на-Дону. Мексиканская сборная использовала все недостатки нынешней сборной Германии и могла даже разгромить чемпиона мира, тогда как их азиатские соперники провели блеклый матч против шведов, ничего не сумев противопоставить далеко не самой классной европейской команде. При этом сборной Южной Кореи необходима только победа, а мексиканцы вновь смогут сыграть, используя свои излюбленные быстрые атаки.

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В пятницу температура воздуха в Ростове-на-Дону днем превышала 33 градуса. Наставник сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён высказал мнение, что этот фактор может быть на руку мексиканской команде. Тем не менее, его команда выйдет на матч, как на последний на этом чемпионате.

Сборная Мексики на шести последних чемпионатах мира неизменно выходила из группы, однако каждый раз уступала в 1/8 финала. Победа над чемпионами мира приблизила их к 1/8 финала, хотя сами мексиканцы далеки от эйфории. Как заметил полузащитник Андрес Гуардадо, у них всего лишь три очка - за победу над чемпионами мира никакого бонуса не дают.

Главным арбитром матча команд Южной Кореи и Мексики назначен Милорад Мажич из Сербии.

Бельгия хочет второй разгром

Первыми в субботу сыграют команды группы G - в 15:00 мск на поле столичного стадиона "Спартак" выйдут сборные Бельгии и Туниса. Бельгийцы на старте разгромили команду Панамы (3:0), показав едва ли не самый содержательный футбол среди всех фаворитов турнира. Тогда как их африканские соперники стартовали с неудачи во встрече с англичанами, на последней минуте пропустив решающий гол - 1:2.

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Второе поражение тунисцев не лишит их надежд на плей- офф, как и не выведет досрочно в 1/8 финала очередной успех сборную Бельгии. Однако это может произойти на следующий день, когда в Нижнем Новгороде состоится еще один матч группы G - между сборными Англии и Панамы.

Бельгийская сборная вновь выйдет на поле без двух своих ведущих центральных защитников - так и не залечили травмы Венсан Компани и Томас Вермален. Испанский наставник бельгийцев Роберто Мартинес отметил контратакующую игру соперника, заявив, что лучшим средством против нее будет не терять мяч.

Команде Туниса необходимо играть на победу, и это может сказаться на рисунке игры - даже в случае ничьей африканцы практически лишатся надежд на второе место в группе и выход в плей-офф. При этом наставник сборной Туниса Набиль Маалул будет вынужден обойтись без своего основного голкипера Муэза Хассена, повредившего руку во встрече с англичанами.

На матче команд Бельгии и Туниса в Москве будет работать бригада арбитров во главе с Хаиром Марруфо из США.

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