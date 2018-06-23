Столтенберг заявил, что вся штаб-квартира НАТО по вечерам смотрит матчи ЧМ-2018

Генсек НАТО не исключает, что победить на чемпионате может одна из стран-членов НАТО

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Персонал брюссельской штаб-квартиры НАТО после работы смотрит матчи чемпионата мира по футболу в России на широком экране прямо в резиденции альянса. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Вопрос о футболе имел особое значение для бельгийского лидера, поскольку сборная Бельгии 23 июня будет играть в Москве с командой Туниса. На этот матч в Россию отправились король бельгийцев Филипп и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"Мы недавно переехали в это новое здание [штаб-квартиры альянса], где сейчас работают свыше 4 тыс. человек. Площадь этой резиденции превышает два с половиной футбольных поля. И, как оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на широком экране", - сказал он, пошутив также, что "это еще одно из преимуществ членства в НАТО".

Столтенберг пожелал Шарлю Мишелю победы сборной Бельгии и расстроился, что команда его страны - Норвегии не прошла в финальную часть мундиаля. Впрочем, генсек НАТО отметил, что в чемпионате участвуют 10 государств НАТО, что дает одной из стран альянса шанс стать чемпионом.

НАТО в конце мая этого года завершила переезд в новую штаб-квартиру стоимостью более $1 млрд, которая строилась с 2010 года прямо через дорогу от старой штаб-квартиры. На ее месте бельгийские власти предполагают открыть тюрьму.